نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر منصة أبشر وكيفية التقديم على رخصة القيادة للنساء بالسعودية في المقال التالي

تعد منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات بحثاً من قبل السعوديين والمقيمين في المملكة، وذلك نظراً لما تقدمه المنصة من العديد من الخدمات الإلكترونية التي يستفاد منها بشكل مباشر، ومن ضمن هذه الخدمات كيفية استخراج رخصة قيادة للنساء بالخطوات نوضح الكيفية بداخل المقال، حيث أعلنت الحكومة السعودية أنه من خلال منصة أبشر الإلكترونية تم إتاحة خدمة إصدار رخصة قيادة للنساء السعوديات لكي يتمكن من قيادة سيارتهن بكل سهولة داخل المملكة ، ومن خلال حجز موعد عن طريق ابشر بالمرور يمكن ان تذهب النساء الراغبات في استخراج رخصة قيادة طلب استخراج رخصة القيادة حيث قامت الحكومة السعودية بتسهيل الإجراءات عليهن ودون ادنى تعب. شروط استخراج رخصة قيادة للمواطنات السعوديات: يكون عمر المتقدمة في رغبتها في استخراج الرخصة بشكل خاص يكون عمرها بحد أدنى 18 عام ولا يقل عن ذلك

بالإضافة إلى إنه في حالة رغبة المتقدمة في استخراج الرخصة عامة يكون عمرها لا يقل عن 20 عام وهذا السن هو ما أشار إليه قانون المرور السعودي

يجب على الشخص المتقدم ضرورة اجتياز كافة الاختبارات التي تم الإشارة إليها في اللائحة وتضم (الاختبار النظري للقيادة – بالإضافة إلى اجتياز الكشف الطبي)

ضرورة أن تقوم المتقدمة بسداد جميع الغرامات والمخالفات المرورية.

وكما يشترط أن لا تكون المواطنة قد تم الحكم عليها في قضايا جنائية. الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على رخصة القيادة للمواطنات السعوديات: مطلوب تقديم صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

مطلوب تقديم ست صور شخصية للمواطنة.

مطلوب تقديم تقرير وكشف طبي يثبت عدم إصابتها بأي أمراض تعوق عملية القيادة. كيفية حجز موعد لإستخراج رخصة القيادة للمواطنات السعوديات: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

أن يقوم المتقدم بتسجيل حساب شخصي لها بمجرد الدخول على رابط المنصة.

ضرورة كتابة إسم المستخدم

يقوم بعد ذلك تعيين كلمة مرور لحسابها.

اختيار الخدمات الإلكترونية

ثم يختار بعد ذلك خدمات المرور.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة خدمة المواعيد من خلال قائمة المواعيد.

حجز موعد يتناسب لها

اختيار خدمة إصدار رخصة قيادة.

ضرورة تحديد المنطقة التابعة لعنوان مسكنها

تحديد تاريخ الحجز.

اثم تقوم بالتأكد من بيانات الحجز

تقوم بتأكيد الطلب. عمر شويل - جدة عبر منصة أبشر وكيفية التقديم على رخصة القيادة للنساء بالسعودية - ثقفني

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