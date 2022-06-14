نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة تمويل سريع وفوري للمواطن في المملكة 1443 في المقال التالي
منصة سلفة يريد العديد من المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية إدراك الشروط التي تخص الحصول على التمويل من منصة سلفة التي من الواجب توافرها حتى يحصل على تلك الخدمة التمويلية عن طريق منصة سلفة الرقمية، حيث يستطيع الأفراد السعوديين عن طريق سلفة أن يحصلوا على فرصة التمويل السريع بدون الحاجة لتحويل الراتب أو أساليب ثانية معقدة.
منصة سلفة الرقمية
تعد منصة سلفة الخاصة بالتمويل الفوري بالشكل السريع من ضمن المنصات الرقمية الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية والتي يتم استعمالها من خلال الكثير من المواطنين والمواطنات داخل المملكة حيث يعتبر الهدف الأساسي الخاص بمنصة سلفة هو التمويل للمشروعات الصغيرة، وهذا بغير الحصول على أي فوائد كبيرة يتم إضافتها كغيرها من البنوك والمصارف الثانية كما أن المنصة قد قامت بوضع العديد من الشروط والضوابط السهلة والبسيطة التي تتواجد في أغلب المواطنين.
شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة
هناك العديد من الشروط قامت بوضعها منصة سلفة الرقمية من أجل الاستفادة من التمويل الخاص بها المقدم عبر المنصة، ومن ضمن تلك الشروط هي كالتالي:
- أن يحمل المواطن الجنسية السعودية لكي يحصل على تمويل منصة سلفة.
- أن يكون الشخص المتقدم متواجد في المملكة العربية السعودية بصورة دائمة.
- يكون سن المتقدم لا يقل عن 23 عام، حيث تكون أهليته كلية، كما من الواجب ألا يرتفع سن المتقدم عن ستون سنة ويكون أيضًا أهليته كاملة.
- وكذلك يكون من ضمن الشروط لدى المتقدم أن يمتلك وظيفة فعلية، حيث يكون لديه وظيفة بالمنشأة الحكومية لفترة ثلاثة شهور حد أدنى، أو يعمل في منشأة خاصة لفترة ستة شهور حد أدنى.
- أن يمتلك المتقدم طلب التمويل بالمرتب الشهري الذي لا يقل قيمته عن حوالي خمسة آلاف ريال سعودي.
مميزات الحصول على تمويل من منصة سلفة
يوجد العديد من المميزات التي تتواجد في منصة سلفة، ومن ضمن تلك المميزات هي كالتالي:
- قامت منصة سلفة بوضع العديد من الشروط السهلة، والتي تُسهل على المواطنين توافرها بصورة كبيرة.
- تكون متميزة بالرد بشكل سريع والإستجابة إلى كل الطلبات التمويلية.
- لديها أيضًاالسرعة والمرونة وكذلك التسهيلات خلال عملية سداد القرض.
- تعمل المنصة حسب الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية.
- لا تحتاج سلفة من الشخص المتقدم أن يقوم بتحويل المرتب خلال مرحلة السداد.
- تعد الفوائد المدفوعة صغيرة وبسيطة للغاية بالمقارنة مع التمويلات المتواجدة في البنوك الثانية.
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