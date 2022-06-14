فوري ومن شركة اليسر للتمويل 20 ريال تمويل بدون كفيل أو ضامن بالتقسيط على 36 شهر وبلا رسوم

التمويلات المالية السريعة من أهم عمليات البحث في محركات جوجل داخل المملكة العربية السعودية، تمويلك من شركة اليسر وموافقة فورية بقرض 20 الف ريال بدون كفيل أو ضامن بالتقسيط على 36 شهر وبلا رسوم، ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على التمويل واهم مزاياه وكيفية التقديم على تمويل شركة اليسر للاجارة والتمويل، حيث توفر الشركة الآن العديد من العروض التمويلية للمواطنين السعوديين والمقيمين معًا وتمنح لهم التمويل الشخصي بفترة سداد ميسرة تصل إلى ثلاث سنوات متتالية،وتقدم شركة اليسر العديد من البرامج المتنوعة للتمويل للأفراد أو للشركات بمميزات كبيرة وشروط غير معقدة يمكن توافرها بسهولة، ويمتازالتمويل الشخصي الأصغر بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية ويتم التقديم عليه عن طريق الأونلاين للحصول على تمويل فوري بدون كفيل أو ضامن للسعودي والمقيم بدون رسوم بالتقسيط الميسر الشهري عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة.

شروط الحصول على تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل:

يشترط على المستفيد ان يكون راتبه الشهري يبدا من 5 آلاف ريال سعودي على الأقل.

ويشترط على المستفيد ان يتراوح عمره من 22 عام وحتى 60 عام.

وبالنسبة للموظفين لابد مرور فترة ثلاثة أشهر على الأقل في العمل الحالي حتى تتم الموافقة على طلب التمويل للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.

الاوراق والمستندات المطلوبة لتمويل شركة اليسر:

مطلوب تقديم الهوية الوطنية/ هوية المقيم.

مطلوب تعريف بالراتب.

مطلوب تقديم كشف حساب بنكي لاخر ثلاثة أشهر.

اهم مزايا تمويل شخصي من اليسر:

لتمويل شركة اليسر للاجارة والتمويل عدة مزايا هامة سوف نوضحها بداخل المقال وهي كالتالي: