نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الجوازات 1443 نساء أبشر توظيف استعلام اسماء المقبولات في المديرية العامة للجوازات للنساء 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول جوازات النساء 1443، أعلنت الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن نتائج قبول وظائف النساء من حيث المبدأ، لقد كان هذا مثيرًا للاهتمام لجميع المتقدمين منذ قبول طلب الحصول على جواز سفر، وكان المتقدمون يبحثون عن النتائج يوم الخميس 15 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 21 أكتوبر 2021 واعتبارًا من ذلك التاريخ على قبول جوازات سفر النساء.

اعلان اسماء المقبولات في الجوازات 1443 للنساء

أعلن اليوم الأحد 16 يناير 2022 رسمياً المكتب العام للجوازات أن هذا يعادل 13 جمادى الآخر 1443 هـ، ويعتبر العمل بجوازات السفر في السعودية من أشهر المواقع العسكرية، جدير بالذكر أن ما تم القيام به.

يتم تطبيقه سنويًا من قبل العديد من النساء والرجال في المملكة العربية السعودية، مكاتب الجوازات الرئيسية في كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية.

(منطقة جوازات مكة المكرمة، جواز سفر منطقة ليارد، جواز سفر المنطقة الشرقية، الإدارة العامة للجوازات، جواز سفر منطقة مكة المكرمة).

الجدير بالذكر أن مكتب الجوازات السعودي العام أعلن عن العديد من الوظائف الشاغرة في المكتب.

وأسند هذه الوظائف إلى مديرات تنفيذيات، مما أتاح لهن المشاركة في وظائف إدارتهن برتبة عسكريين فنيين.

ويوم الأحد 16 يناير 2022 م، الموافق 13 جمادى الثانية 1443 هـ. تم الإعلان رسميًا عن نتائج الموافقة الأولى.

وتم الإعلان رسميًا عن أسماء السيدات المعتمدات بالجوازات 1443 (نتائج الموافقة على جواز سفر سيدات 1443).

توفر هذه المقالة رابطًا مباشرًا لطلب تلك الأسماء الأشخاص المعينون من قبل الجوازات 1443-2022.

وظائف الجوازات للنساء 1443

أصدرت الإدارة العامة للاستقبال المركزي بوزارة الداخلية للقوات المسلحة بياناً رسمياً أوضحت فيه مسبقاً وجود العديد من الشواغر في جوازات سفر المديرات التنفيذيات.

الوظيفة الشاغرة مخصصة فقط للنساء اللواتي يستوفين العديد من المتطلبات التي يجب على جميع المتقدمين استيفاؤها.

في بيان حديث صادر عن المديرية العامة للجوازات، ستكون الإجراءات المطلوبة كثيرة.

كذلك ستكون هناك حاجة لعدد كبير من المستندات ووثائق الهوية المطلوبة للمتقدمين المقبولين الذين تم الإعلان عن أسمائهم في نتائج إدارة الجوازات 1443.

شرحت أن هناك بعض حضور الاجتماعات الخاصة بالمقابلات الشخصية ومراجعتها والتحقق من دقة البيانات والمعلومات المرفقة أثناء عملية طلب الحصول على وظيفة الجوازات من خلال أبشر للتوظيف.

نتائج قبول الجوازات 1443 نساء

أعلنت المديرية العامة للجوازات أمس، على صفحة المدونات الصغيرة الرسمية على تويتر، أنه تم فتح رابط لمعرفة نتائج الموافقة (الدخول الأول).

وتم شرح رتبة الجندي واسم الشخص الذي تم قبوله في الجوازات 1443.

أُعلن أن القبول الأول سيخضع لمجموعة من المعايير والشروط التي يجب أن تستوفيها المتقدمات للخدمة العسكرية، للعمل بإحدى الهيئات التالية:

مطار الملك فهد الدولي وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية.

مطار الملك عبد العزيز بجدة.

أيضا مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

المدينة المنورة مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي.

كيفية الاستعلام عن نتائج قبول وظائف الجوازات 1443 عبر منصة أبشر

بعد الإعلان عن نتائج التوظيف الأولية لـ Passport 1443، أكد مكتب الجوازات أن جميع المسجلين مسبقًا يمكنهم اتباع الخطوات أدناه لمراجعة النتائج، علاوة على أن لمنصة أبشر العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها ومنها تجديد الإقامة لعامل وافد:

أولاً، تحتاج إلى النقر هنا للوصول إلى الموقع الرسمي لمنصة وظائف أبشر السعودية.

بعد دخول الواجهة الرئيسية اضغط على عبارة (إشعار الموافقة).

الرجاء إدخال جميع التفاصيل المطلوبة مثل الاسم وتاريخ الميلاد والجنس وتاريخ الزواج ورقم العمل وطريقة الاتصال والمزيد.

تحقق بعناية من جميع التفاصيل التي أدخلتها وتأكد من صحتها قبل الإرسال.

ثم انقر فوق الأيقونة (عرض) وانتظر قليلاً لترى نتائج الهجرة لجواز سفرك النسائي بوضوح ودقة.

ملاحظات هامة للمرشحات لنتائج جواز السفر 1443 1443 للنساء

من الضروري اتباع جميع الاحتياطات الوقائية (ارتداء الكمامة) والالتزام بها والحفاظ على مسافة اجتماعية وتطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الطبية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد Coronacovid-19.

يسمح للقبول في مقر لجنة القبول فقط بتنزيل نموذج الطلب “Tavakulna” (محصن) على الهاتف المحمول لمقدم الطلب، وإذا لزم الأمر، أكمل بقية عملية القبول.

يمكن فقط للمتقدمين الذين تمت الموافقة عليهم أولاً بنتيجة جواز السفر 1443 دخول مقر اللجنة ولا يُسمح بمرافقة.

يجب على المتقدمين ارتداء الملابس المناسبة للموقع.

يجب أن تصل قبل 30 دقيقة من الوقت المحدد.

تم قبوله لأول مرة في نتائج جواز السفر 1443 للنساء، ولكن يجب الالتزام بتاريخ التحقق مع جميع المتطلبات المطلوبة.

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الموافقة المبدئية لمقدم الطلب لا تعني الموافقة النهائية. حيث سيتم استبعاد أي شخص لديه بيانات تسجيل مختلفة وفقًا للشروط المعتمدة.

يُحظر تمامًا استخدام الهواتف المحمولة ولجان الاستقبال / التسجيل والتصوير في مواقع البناء.

كم راتب الجوازات نساء

تبحث العديد من النساء عن راتب جواز السفر هذا موضح في السطور التالية:

تتراوح رواتب جوازات السفر للمجندات من 3،000 إلى 4،000 ريال سعودي إذا كان لديهن شهادة الثانوية العامة، ويحصل العاملات على المزايا التالية:

رسوم المخاطرة 600 ريال سعودي.

البدل اليومي 1000 ريال سعودي.

تكلفة البدل الميداني 450 ريال سعودي.

علاوة الإرهاب 800 ريال سعودي. بدل الشحن 500 ريال.

الراتب الأساسي 6،685 ريال سعودي.

أبشر توظيف

منصة أبشر للتوظيف هي عبارة عن منصة على الإنترنت أطلقتها وزارة الداخلية السعودية لتسهيل عملية التقدم للوظائف في حكومة المملكة العربية السعودية.

وقد ساهم إطلاق هذه المنصة بشكل كبير في توفير فرص العمل للشباب والشابات من خلال تسهيل عملية البحث عن عمل التي كانت تتطلب في السابق من الوكالات الحكومية التقدم.

تعمل وزارة الداخلية السعودية على الترويج للوظائف العامة الشاغرة من خلال بوابة التوظيف أبشر حتى يتمكن الباحثون عن العمل من العثور على الوظيفة المناسبة.