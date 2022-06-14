نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج قرعة حجاج الداخل ٢٠٢٢ أسماء القبول في الحج ١٤٤٣ القرعة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قرعة حجاج الداخل ٢٠٢٢ ، من خلال هذه المقالة سنوافيكم بكافة التفاصيل التي تخص الإعلان عن نتائج القبول في الحج 2022 عبر موقع وزارة الحج والعمرة السعودية، وذلك تزامناً مع توضيح الحج والعمرة بانتهاء فترة التسجيل في المسار الإلكتروني واعتمرنا لحجاج الداخل مواطنين ومقيمين داخل المملكة العربية السعودية، كما سنرفق لكم رابط الاستعلام عن نتائج قرعة حجاج الداخل ٢٠٢٢ ، نتائج القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل بالمملكة العربية السعودية.

نتائج قرعة حجاج الداخل ٢٠٢٢

نتائج قرعة حجاج الداخل 2022 السعودية ، هو ما ينتظر الإعلان عنه 390 ألف شخص ممن قاموا بتقديم طلبات قرعة الحج بالمملكة العربية السعودية مواطنين ومقيمين داخل المملكة، وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت أمس انتهاء فترة التسجيل في المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا لحجاج الداخل.

ونوهت وزارة الحج والعمرة على جميع الأشخاص المتقدمين لقرعة الحج الإلكترونية هذا العام لعدم الانسياق وراء المعلومات والأخبار المغلوطة، كما نوهت الوزارة ضرورة الحذر من الصفحات والمواقع الإلكترونية المزيفة وعدم الانصات لأي من ذلك، ولكن يتم اتباع موقع وزارة الحج والعمرة السعودية الرسمي على الإنترنت.

نتائج القبول في الحج ١٤٤٣ حجاج الداخل

فيما أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن هناك بعض الحسابات والأرقام الوهمية المضللة التي تدعي خدمة الحجاج وقد يطلبون من الأشخاص المتقدمين بعض الأوراق والمستندات الرسمية لهؤلاء الأشخاص ممن تقدموا لقرعة حجاج الداخل في السعودية، وحذرت الوزارة كل الحذر من كل ذلك. مؤكدة أن وزارة الحج والعمرة ليس لها أي صلة بمكتب أو شركة أو أشخاص تدعي تقديم تصاريح أداء فريضة الحج.

وأما عن موعد إعلان نتائج قرعة حجاج الداخل ٢٠٢٢ ، فقد أكدت وزارة الحج والعمرة أن موعد إعلان نتائج القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل 1443 ستكون يوم الأربعاء الموافق 16 ذو القعدة 1443 وما يقابله الرابع عشر من شهر يونيو الحالي 2022.

رابط نتائج قرعة حجاج الداخل 2022

وخصصت وزارة الحج والعمرة رابط المسار الإلكتروني يُمكن من خلالة الاستعلام عن نتائج القبول في قرعة الحج 2022 ، والذي يستطيع من خلاله الجميع الإطلاع على أسماء المقبولين في قرعة حجاج الداخل 1443 هذا العام، وسنوافيكم بكل ما هو جديد في الساعات القادمة من خلال تحديث مستمر لهذه المقالة، وما تكشف عنه وزارة الحج والعمرة بخصوص نتائج القبول في الحج قرعة حجاج الداخل 1443.