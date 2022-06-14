نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تعرف حالة المستند في حساب المواطن 1443 وما هي ضوابط التقديم كمستفيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج حساب المواطن من أكثر البرامج السعودية التي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية ضمن رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال صرف دعم نقدي لمستحقي الدعم في مختلف أنحاء المملكة، وقام بالتقديم عليه الكثير من المواطنين وتم قبول المستحقين فقط وهم من ينطبق عليهم الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية من أجل تحقيق الهدف منه بتوفير الدعم لمستحقيه فقط دون غيرهم، ويتم صرف المستحقات للمستفيدين شكل شهري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية يتم ترحيله إلى اليوم الذي يليه، ويتم الحصول على المستحقات من خلال البنك الذي تتبعه أو من خلال ماكينة الصرف الآلي في جميع المدن السعودية.

معرفة حالة المستند في حساب المواطن

ويجب على المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم الخاص بحساب المواطن أن يقوموا بتسجيل بياناتهم من خلال المنصة الإلكترونية التي تم توفيرها من أجل قبول الطلبات وسوف يقوم المسؤولين بفحص جميع الطلبات ومطابقتها مع الشروط والمعايير التي تم وضعها، ويتم بعد ذلك إعلان النتيجة حيث يمكنك تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني ومعرفة ما إذا كان قد تم قبولك أم الرفض، ولكي لا يتم رفض الطلب يجب أن يتم إدخال كافة البيانات بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى إرفاق كافة المستندات المطلوبة، وفي حالة إرفاقها يجب على المتقدم الانتظار حتى يتم فحصها والرد عليه سواء بالقبول أو الرفض، ولكي يتم الاستعلام عن نتيجة فحص المستند يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن

تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط على “تفاصيل الطلب”.

اختيار “إدارة المرفقات”.

سوف تظهر لك نتيجة فحص المستند الذي قمت بإرفاقه أثناء تقديم الطلب.

ضوابط التقديم في حساب المواطن 1443



وكانت الحكومة السعودية قد قامت بالإعلان عن بعض الضوابط الخاصة بحساب المواطن والتي من بينها قرار تعليق التسجيل للمستفيدين الجدد، وعدم الإعلان عن موعد فتح التسجيل من جديد، بالإضافة إلى تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، حيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمتقدم بمقدار متغير، وذلك من أجل توفير الدعم للمستحقين فقط دون غيرهم وتحقيق الهدف من إنشاء البرنامج وهو مساعدة غير القادرين من محدودي الدخل وذوي الدخل المنخفض.

تقديم الفرد المستقل في حساب المواطن

كما تم الإعلان عن قبول الأفراد المستقلين في المملكة بشرط أن يكون قد تخطى سنه 18 عاماً بالإضافة إلى تقديم ما يثبت أنه مستقل في المسكن من خلال تقديم أحد المستندات التالية كإثبات:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

صك ملكية السكن.

إثبات سكن جامعي.

وكان برنامج حساب المواطن قد شهد إقبال كبير من المواطنين على مدار السنوات الماضية منذ أن تم إطلاقه من قبل الحكومة السعودية من أجل مساعدة المواطنين على مواجهة ظروف المعيشة وخاصة لمحدودي الدخل والذي لا يستطيعون مواجهة ارتفاع الأسعار، ولذلك فقد قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان عن عدة برامج لدعم المواطنين بالتعاون مع الضمان الاجتماعي لتحقيق الهدف من رؤية المملكة 2030 والتي من أهم مبادئها هو مساعدة المواطنين.