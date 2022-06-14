الاستعلام عن طلب اشتراك التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

تم إطلاق خدمة الاستعلام الإلكتروني عن طلب اشتراك التأمينات الاجتماعية برقم الهوية المقدمة عبر نظام ساند، من جهة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، فهي واحدة من ضمن خدمات الاستعلام المقدمة من جانب المؤسسة بشكل إلكتروني وذلك عبر البوابة الرسمية الإلكترونية لها عبر شبكة الإنترنت، حيث يقبل على المنصة بشكل يومي الكثير من مواطني المملكة بهدف الحصول على استعلامات خاصة بمعاملات بهيئات حكومية وخاصة بالمملكة، ولكن محور حديثنا اليوم التعرف على طلب المواطن بخصوص الدعم المادي من نظام ساند وإلى جانب التحقق من الشهادة الإلكترونية.

الاستعلام عن طلب اشتراك التأمينات الاجتماعية من نظام ساند

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة بإطلاق نظام ساند بهدف تقديم الدعم المالي للفئات المستحقة من المواطنين والسعوديين من الشعب السعودي، حيث يتم المساعدة المالية للمواطن وفق شروط محددة لحين الحصول على وظيفة بمرتب ثابت شهرياً، ويمكن الاستعلام الإلكتروني عبر دعم ساند من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت عبر تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مقار المؤسسة.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن دعم ساند

يتم النقر على رابط الاستعلام عن دعم ساند المخصص من قبل التأمينات الاجتماعية بالمملكة. الضغط على أيقونة الاستعلام عن دعم ساند من الصفحة الرئيسية للموقع. تسجيل رقم هوية الشخص وكافة البيانات المطلوبة. يتم تسجيل رقم التأمين الخاص بالمواطن داخل المربع الخاص به. كتابة رمز التحقق بشكل صحيح داخل المربع الخاص به. النقر فوق أيقونة استعلام. تظهر مباشرة البيانات الخاصة بدعم ساند المتعلقة بالشخص محل الاستعلام.

الاستعلام عن صلاحية الشهادة الإلكترونية

وفقاً للخطوات التالية يتم التعرف على صلاحية الشهادة الإلكترونية الخاصة بالتأمينات للمواطن السعودي: