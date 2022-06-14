نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. جدد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر 1443 من المنزل absher في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إتاحة تجديد الهوية الوطنية من خلال موقع أبشر الإلكتروني وذلك للتسهيل على جميع المواطنين في القيام بإجراءات التجديد بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الأحوال الوطنية، فقط من خلال توفر خدمة الإنترنت يمكنك القيام بذلك، حيث تم تطوير المنصة لتعمل بأفضل كفاءة وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال إتاحة الكثير من الخدمات لهم من خلال النظام الإلكتروني، حيث تسعى المملكة في جعل جميع الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين تتم بشكل إلكتروني وذلك للتسهيل عليهم ومنع التزاحم في مختلف الهيئات الحكومية، وهو ما نجحت فيه بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

تجديد الهوية الوطنية عبر أبشر

وتم الإعلان عن إمكانية الاستفادة من خدمة تجديد الهوية لجميع المواطنين في حالة تبقي 180 يوماً أو أقل على انتهاءها، وفي تلك الحالة يمكن للمواطن الدخول على المنصة الإلكترونية والقيام بالإجراءات المطلوبة، ويجب أن يكون المواطن لديه حساب على منصة أبشر كما يجب إرفاق صورة شخصية ملائمة للاشتراطات الخاصة بالخدمة، كما يتم إيصال البطاقة بعد تجديدها إلى العنوان الخاص بالمواطن والذي يتم إدخاله أثناء التجديد ويجب أن يكون العنوان ضمن نطاق البريد السعودي “سبل” من أجل توصيلها بنجاح.

وكان في السابق يقوم المواطن بالذهاب إلى مكاتب الأحوال المدنية من أجل التجديد ولكن الآن أصبح يمكنك التجديد من المنزل سواء عبر جهاز الكمبيوتر أو الجوال ومن خلال خطوات سهلة وبسيطة وتصلك البطاقة الجديدة بدون أي جهد.

خطوات تجديد الهوية عبر أبشر 1443

وتعد تلك الخطوة ضمن خطة المملكة في الاعتماد على النظام الإلكتروني في جميع الخدمات التي يقوم بها المواطنين والمقيمين، ولكي يتم الاستفادة منها يمكنك القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية

تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار “خدمات”.

الضغط على “الأحوال المدنية”.

الدخول على “تجديد الهوية الوطنية”.

قراءة اشتراطات الصورة الشخصية ويتم رفع الصورة وفقا للمعايير التي تم النص عليها.

إدخال العنوان الذي يتم إرسال البطاقة عليه.

سداد الرسوم من خلال البطاقة البنكية.

وبذلك يكون قد تم التجديد بنجاح وسوف يتم إرسال البطاقة على العنوان الذي قمت بإدخاله.

خدمات منصة أبشر

وتقدم منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات التي دائما ما تهم المواطنين والمقيمين والتي كان في السابق تأخذ الكثير من الوقت والجهد ولكن أصبح الآن يمكن إنجازها في وقت قصير وبدون بذل جهد، ولذلك فإن المنصة الإلكترونية تشهد الكثير من الإقبال بشكل يومي من قبل المواطنين للاستفادة من الخدمات المختلفة.

ومن أهم الخدمات التي تقدمها منصة أبشر هي خدمات الأحوال المدنية من تجديد بطاقة الهوية للمواطنين وتجديد الإقامة للمقيمين، بالإضافة إلى خدمات المرور مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية وتسديدها إلكترونياً، والاستعلام عن رخص القيادة، وإسقاط المركبات، كما تقدم أيضا خدمات منصة قدوم الخاصة بالقادمين إلى المملكة وتسجيل بياناتهم قبل دخول الأراضي السعودية.