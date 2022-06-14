نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج 1443 اليوم الثلاثاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة حملة الراجحي الخيرية، هي حملة ينظمها أبناء الراحل عبدالعزيز صالح الراجحي، لتيسير حج بيت الله الحرام على من لم يتمكنوا من أداء الفريضة من أبناء المملكة، وكان كثير من المسلمين داخل المملكة الذين لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج يتسائلون عن موعد التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج.

اليوم فتح باب التسجيل في حملة الراجحي الخيرية للحج

وقد أعلن الموقع الرسمي لحملة حج الراجحي على تويتر أن الحملة سوف تنشر اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2022 ، رابط التقديم الإلكتروني للحملة، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المملكة.

كما أعلنت الحملة أن موقع التسجيل في حج الراجحي سوف يغلق آليا بمجرد اكتمال العدد المحدد، وللأسف فإن الأعداد هذا العام ستكون محدودة.

وسيكون جميع التقديم لحملة الراجحي الخيرية للحج للعام 1443 الكترونيا، وعلى المتقدم متابعة الطلب الكترونيا .

وكانت حملة الراجحي الخيرية للحج تستقبل الطلبات عادة في بداية شهر شعبان، لكن خلال العام السابق لم تقم الحملة بتنظيم حملة الراجحي للحج، بسبب تداعيات الجائحة، حيث كانت الأعداد التي أدت الفريضة محدودة للغاية.

شروط القبول في حملة الراجحي للحج 1443

أهلية المتقدم الشرعية لأداء مناسك الحج والتي تشمل الإسلام والبلوغ

أن يكون المتقدم للحج سعودي الجنسية

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام للفرد أو 18 عام إذا كان محرمًا.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 65 عام وألا يكون قد أدى الفريضة من قبل.

ان يكون المتقدم قد استكمل الحصول على جرعات لقاح كورونا

أن يكون المتقدم غير مصاب بفيروس كورونا.

أن يكون الحاج غير مصاب بأي مرض مزمن أو خضع لعملية غسيل كلوي خلال الستة أشهر الماضية.

أن يتعهد الحاج بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن يزور الطبيب في حالة الاشتباه في الإصابة بالمرض.

وتقدم الحملة للحجاج خدمات الحج كاملة بداية من وسائل النقل، وحتى الإرشادات التي يحتاجها الحاج لأداء الفريضة.

وعلى الحاج المشارك مع حملة الراجحي أن يلتزم باستخدام وسائل المواصلات والخدمات التي تقدمها الحملة فقط، وذلك حتى يستطيع أداء المناسك بسلاسة ويسر بإذن الله.