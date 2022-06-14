الاستعلام عن الراتب عبر اعتماد 1443 وخطوات تسجيل الدخول بالرابط

الاستعلام عن الراتب عبر اعتماد، واحدة من أهم المنصات الإلكترونية، التي توفرها وزارة المالية، في المملكة العربية السعودية، حيث توفر منصة “اعتماد” في السعودية، الإمكانية للمواطنين من الموظفين الحكوميين، مع السرعة في إنجاز كافة التعاملات المالية والخدمات، مع رفع مستوى الجودة والرقابة، إلى جانب سهولة بلوغ المشتريات الحكومية “أسلوب المسابقة”، وكذلك المنافسات حيث يمكن للعاملين في الجهات الحكومية، أن يقوموا باسترجاع كافة بيانات الرواتب التي ترد من الجهة الحكومية، بالإضافة إلى عرض كل تفاصيل البيانات الوظيفية الخاصة بالموظف، سواء في جهة حكومية أو خاصة، شاملة عرض تفاصيل الحقوق المالية، والبيانات التاريخية، مع إمكانية التحقق من الضمان البنكي عبر منصة اعتماد الرسمية، والاستعلام عن الراتب والمستحقات، كما يمكن الدخول إلى منصة اعتماد، عن طريق نفاذ منصة اعتماد أفراد، عقب التعرف على دليل استخدام منصة اعتماد، حيث تقدم وزارة المالية استعلام برقم الهوية.

منصة اعتماد

تقدم منصة اعتماد الرسمية عددًا من الخدمات المتنوعة، للأفراد والجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، وهذا بالطبع سوف يعزز الشراكة بين كل منهم، من أجل تحقيق كل أهداف المشاريع التنموية، التي تم التخطيط لها داخل المملكة العربية السعودية، من أجل تحقيق خطة التحول الرقمي، مع رفع الشفافية والكفاءة لتنفيذ تلك الخدمات. وهي مفيدة كذلك للأفراد ممن يرغبون في التعرف على إجمالي الراتب بالتفصيل، خاصة المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور، أو بهدف استيفاء شروط قرض الضمان الاجتماعي في السعودية، أو لأية أهداف أخرى.

طريقة تسجيل الدخول في منصة اعتماد

قم أولا بالذهاب إلى منصة اعتماد الرسمية الإلكترونية. وبعدها اختر الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. وبعد ذلك اختر من القائمة “اعتماد حكومي أم أفراد أم أعمال. وبعدها أدخل كل البيانات المطلوبة منك. وبعد ذلك انتظر وصول رسالة عبر الموقع تؤكد تسجل الدخول إلى منصة اعتماد. ثم ابدأ في رفع المستندات والأوراق المطلوبة. وعقب ذلك اطبع نموذج التفويض وقدمه إلى الغرفة التجارية بعد ذلك من أجل تصديقه. وبعدها قم برفع صورة التفويض من خلال الموقع بهدف تفعيل حسابك.

طريقة الاستعلام عن الراتب في منصة اعتماد

إذا كنت موظفًا في جهة حكومية رسمية، داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك الحصول على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالراتب والمستحقات المالية الأساسية اغلخاصة بك، عن طريق استعلام الراتب عبر منصة اعتماد الرسمية، وذلك بالخطوات التالية:

اذهب إلى رابط منصة اعتماد الرسمي. واختر بعدها تسجيل دخول. وبعدها اختر اعتماد أفراد. ومن ثَم اختر الاستعلام عن الرواتب. وابدأ في إضافة البيانات المطلوبة كاملة. وبعدها سوف تظهر البيانات بالكامل.

خطوات التحقق من الضمان البنكي

يمكنك التحقق من الضمانات البنكية، عبر منصة اعتماد الرسمية، باتباع الخطوات التالية: