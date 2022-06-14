نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض أفق بنك التنمية الاجتماعية وتمويل حتي ١٠ مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض أفق المقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية. حيث يعمل دائما بنك التنمية الاجتماعية علي دعم المستثمرين والشركات وأصحاب العمل الحر. لذالك يقدم دائما العديد من القروض التي تساعد أصحاب العمل على تطوير أعمالهم. حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية اهم الأعمدة الرئيسية التي تساعد فى دعم الاقتصاد بشكل عام. كما يقوم البنك بتقديم الكثير من الحلول التمولية للأشخاص من محدودي ومتوسطي الدخل داخل المملكة. ونستعرض معكم ألان شروط الحصول على قرض أفق وتمويل يصل إلي ١٠ مليون ريال. كما نستعرض طريقة التسجيل للحصول على التمويل المطلوب و الأوراق المطلوبة للتقديم.

تمويل المشروعات بنك التنمية الاجتماعية

يقوم البنك بمساعدة الأشخاص الذين قاموا بعمل مشاريع وتكون تكلفة المشروع لا تزيد عن مبلغ 300 ألف ريال سعودي.

يتم إعطاء القروض للمشاريع الطبية أو التعليمية للأشخاص الذين لديهم مؤهلات في نفس المجال أو يكونوا مكتسبين الخبرة في نفس المجال وتكون الأولوية لمن لديه المؤهلات الطبية.

أن يكون المتقدم للطلب وضعه المالي والانتمائي يحق له بالاقتراض ويحق له التمويل وأن يكون المشروع يضيف قيمة اقتصادية للدولة.

أن يكون المتقدم للحصول على تمويل لديه الخبرة في المجال الذي يريد التمويل من أجلة وأن تكون الخبرة لا تقل عن سنة وتكون الخبرة موثقة من التأمينات.

أولا شروط الحصول على قرض أفق

أعلن بنك التنمية الاجتماعية الشروط المطلوبة من المواطنين السعودين والؤسسات من أجل التقديم علي التمويل. ونستعرض ألان جميع الشروط المطلوبة:

أن تكون الشركة أو المؤسسة صاحبة الطلب غير متعثرة ماديا تقديم السجل التجاري الخاص بالمؤسسة ساريا وغير منتهي الصلاحية أن تكون المؤسسة صاحبة الطلب قدمت ميزانية رسمية مرفوعة على منصة قوائم عن أخر ثلاث سنوات ثم يتم تقدم صورة هوية مالك المؤسسة. وتقديم هوية الشركاء فى حالة وجودهم أن تكون إيرادات المؤسسة من ٣ مليون إلى ٤٠ مليون ريال سنويا

ثانيا الأوراق المطلوبة للحصول على قرض أفق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متمثلة في بنك التنمية الاجتماعية الاوراق المطلوبة للحصول علي تمويل أفق. كذلك نستعرض ألان جميع الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل:

تقديم خطاب رسمي من المفوض يشمل قيمة القرض وطريقة السداد وفترة السداد ثم تقديم سجل تجاري ساري غير منتهي بعد ذلك تقديم عقد التأسيس وقرار الشركاء وخطاب المفروضين فى حال كانت شركة بين اكثر من شخص. ثم يقوم المالك بتقديم صورة الهوية الوطنية فى حالة المؤسسات الفردية. أو هوية الشركاء فى حال كانت شركة تقديم شهادة نطاقات بعد ذلك تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية موضح بها بيانات المنشأة وعدد الشركاء. بعد ذلك تقديم العنوان الوطني أن يقوم مقدم الطلب بتقديم معلومات حساب بنكي معتمد.

ثالثا طريقة التقديم على قرض أفق

نستعرض ألان طريقة التقديم عن طريقة بوابة النفاذ الوطني الموحد. ونوضح جميع الخطوات المطلوبة حتي الحصول علي التمويل:

تسجيل الدخول إلي بوابة النفاذ الوطني الموحد من الرابط www.iam.gov.sa ثم الضغط على أيقونة تسجيل منشأة جديدة من القائمة الرئيسية بعد ذلك الضغط على إضافة طلب جديد ثم نقوم باختيار المنشآت القائمة بعد ذلك نضغط على أيقونة الموافقة على الإقرار ثم نقوم بتعبئة البيانات بشكل صحيح والضغط على تقديم الطلب

برنامج تمويل أفق

أعلن بنك التنمية الاجتماعية الفئات المستهدفة للحصول علي قرض أفق وهي قطاعات التقنية و الصناعة والتعليم والتجزئية. كذلك القطاع السياحي وينقسم الي قسمين تمويل طويل الأجل وتمويل قصير الأجل و قصير الاجل لايزيد المدة عن عام واحد. أما التمويل طويل الأجل يصل مددة السداد ٥ سنوات لدعم التوسعات المالية للمؤسسات.

بالختام نكون قد أوضحنا معكم شروط الحصول على قرض أفق وطريقة التقديم والشروط اللازمة. كذلك يقد بنك التنمية العديد من الحلول التمولية وتقديد التمويل اللازم للشباب. كذلك تقديم الدعم المادي والمساعدات للاسر والعائلات التي تحتاج للدعم. وكذلك تمويل الشركات التي مر علي مدة عملها أكثر من ثلاث سنوات ويجب وجود حجم مبيعات كبير ويصل مبلغ الدعم لها الي 40 مليون ريال. كذلك يمكنك الاطلاع علي قرض الزواج بنك التسليف شروط قرض الزواج والأوراق المطلوبة.