نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بأسعار تبدأ من 10000 ريال سعودي لأصحاب الدخل المحدود في المقال التالي

سيارات مستعملة للبيع لأصحاب الدخل المحدود، في ظل إرتفاع الأسعار وموجة الغلاء الأقتصادي إتجه البعض من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط إلى اللجوء لشراء سيارات مستعملة وذلك لإستعمالها في أغراضهم اليومي وميزة السيارات المستعملة هي السعر الذي يكون في متناول الجميع بالإضافة إلى المواصفات والإمكانيات التي تعادل السيارات الجديدة ولذلك إخترنا أشهر ماركات السيارات داخل المملكة السعودية لنقدمها لكم. للبيع سيارة تويوتا كامري مستعملة موديل 2006: تأتي السيارة تويوتا كامري بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 300000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كامري موجودة في مدينة الشرقية.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

السيارة بها مكيف وفتحة سقف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وبلوتوث.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل.

السيارة تويوتا كامري موديل 2006 مستعملة بسعر 10000 ريال سعودي كما يمكنك تقسيطها بمقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة تويوتا كامري عن طريق الإتصال على الأرقام التالية:

0590301906 أو 00966590301906. للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة موديل 2014: تأتي السيارة هيونداي إلنترا بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 100000 كيلو متر.

السيارة هيونداي إلنترا موجودة في مدينة القصيم.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي إلنترا أبيض.

السيارة هيونداي إلنترا موديل 2014 بسعر 20000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة هيونداي إلنترا عن طريق الإتصال على الرقم التالي:

0966592917473.

للبيع سيارة كيا لوتسي مستعملة موديل 2010:

تأتي السيارة كيا لوتسي بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 108000 كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة كيا لوتسي.

السيارة كيا لوتسي موجودة في مدينة رأس الخفجي.

الوقود المستخدم في السيارة كيا لوتسي البنزين.

السيارة بها مكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

السيارة بها مرايات ضم وحساسات وبلوتوث وجنوط ومثبت سرعة.

السيارة بها قفل مركزي للأبواب ومقاعد كهربائية.

السيارة كيا لوتسي موديل 2010 مستعملة بسعر 16000 ريال سعودي ويمكنك الحصول عليها بالتقسيط بمقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 1500 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة كيا لوتسي مستعملة عن طريق الإتصال على الرقم التالي:

00966581638969. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بأسعار تبدأ من 10000 ريال سعودي لأصحاب الدخل المحدود - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للبيع بأسعار تبدأ من 10000 ريال سعودي لأصحاب الدخل المحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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