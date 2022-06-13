نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تعديل بياناتي في نظام فارس وأهم الخدمات التي يقدمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تعديل بياناتي في نظام فارس أحد أكثر الخدمات بحثاً في المملكة، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية نظام جديد يخدم المنظومة التعليمية في المملكة العربية السعودية وهو نظام فارس الذي يقدم الخدمة الذاتية للمعلمين وجميع العاملين بالوزارة التعليمية، هو يعتبر بديل إلكتروني لنظام الموارد البشرية، وصمم خصيصا لمساعدة المعلمين خاصة في وجود الأزمة العالمية الحالية، والذي حجم أداء الموظفين في أي وزارة، وجاء هذا النظام ضمن خطة تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تسعى المملكة العربية السعودية لتطويرها قبل حلول عام 2030، كما يمكن الاطلاع علي شروط تمديد فترة تلقي طلبات الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس.

كيفية تعديل بياناتي في نظام فارس

هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها من أجل تعديل البيانات في نظام فارس وضعت من قبل وزارة التعليم السعودي، ومن ضمن هذة الخطوات ما يلي:

الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني. أن يقوم المستخدم بكتابة أسمه وكلمة المرور الخاصة به. أنقر علي أيقونة تسجيل دخول. النقر علي زر صلاحية بياناتي. علي المستخدم اختيار بياناتي الشخصية. الضغط علي زر إضافة. ادخل بريدك الإلكتروني ورقم جوالك وعنوان إقامتك وجميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. النقر على انتقال، ثم اضغط على اختيار. اضغط علي أيقونة تطبيق. وأخيرا أنقر علي زر التالي، ومراجعة كافة البيانات ثم الضغط علي تنفيذ.

كيفية تسجيل الدخول في نظام فارس

أن يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الخاص بنظام فارس. قم بتسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد داخل موقع فارس. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وهي رقم السجل المدني وكتابة الرقم الخاص بك المخصص لنزول الرواتب. ثم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك. علي المستخدم كتابة رقم الجوال الخاص به، ومن ثم إدخال الرمز المائي الموضح أمامه على الشاشة. قم بالضغط على تسجيل الدخول. سوف يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية لك على رقم الهاتف المسجل به يكون فيها رمز التفعيل، وهكذا ستتمكن من تسجيل الدخول نظام فارس بكل سهولة.

مميزات نظام فارس للخدمة الذاتية

يتميز نظام فارس بعدة مميزات جعلت الكثير من الطلاب والمعلمين في المملكة العربية السعودية يسارعون للتسجيل فيه، ويمكن من خلال النظام ترقية معلمي المستوى الأول والثاني والثالث إلى مدرسين ومعلمين مساعدين، وكما يتم ترقية المعلمين في كلاً من المستوى الرابع والخامس إلى رتبة مدرسين ممارسين، ويتيح النظام فرصة ترقية المشرف التربوي إلى مدرس متقدم ذلك وفق شروط معينة، وللموظفين الذين وصلوا إلى المستوى السادس وسبق لهم وأن حصلوا على درجة أعلى فيمكنهم النظام من الترقية إلى مدرس متقدم، وهنالك فرصة الحصول من قبل عدد الفئات على الكثير من المزايا المادية، وكما يمكن للطلاب القضاء للمعاملات بكل سهولة

أهم الخدمات التي يقدمها نظام فارس

يطرح نظام فارس الخدمة الذاتية مجموعة من الخدمات المتميزة للمعلمين والإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم بالسعودية، ومن أهم هذه الخدمات الأتي :

يستطيع كل من المعلم أو الإداري معرفة العلاوة السنوية . يمكن للمستفيدين تقديم طلبات النقل من مكان إلى آخر داخل وزارة التربية والتعليم . يمكن من خلال نظام فارس الاستعلام عن الراتب إلكترونيا . يتيح نظام فارس أيضا إمكانية الحصول على إجازة أو تمديدها أو قطعها. نظام الخدمة الذاتية يسمح طلب بدل لموظف. يسمح نظام فارس الإبلاغ عن غياب الموظفين.

نظام فارس الدخول عند نسيان كلمة المرور

لا بد من اتّباع الخطوات الآتية لدخول حساب نظام فارس عام 1443هـ عند نسيان كلمة المرور:

الذهاب إلى نظام فارس. ثم الضغط على خيار تغيير كلمة المرور. وضع إشارة بجانب خيار تغيير كلمة السر. ثم إدخال البيانات المطلوبة ثم كتابة كود التحقق. النقر على أيقونة تنفيذ من الجزء السفلي. ثم إدخال رمز التفعيل ثمّ الضّغط على زرّ التنفيذ. إنشاء كلمة مرور جديدة ثمّ تأكيدها. حفظ كلمة المرور ثمّ تسجيل الدّخول.

ما هي الإجازة الاستثنائية من نظام فارس

الإجازة الاستثنائية هي أحد أنواع الإجازات المقدمة من وزارة التعليم السعودي من خلال نظام فارس، ويحصل عليها الموظف أو المعلم وقت احتياجاها وتكون لمدة 12 شهر بدون مرتب، ويشترط للحصول علي هذه الإجازة أن يكون مر على عملة في المنشئة التعليمية مدة لا تقل عن 5 سنوات، وتم وضع حالة خاصة للسيدة الموظفة إذا كانت مسافرة أو مهاجرة مع زوجها أو مع ولى أمرها لمزاولة عمله أو لإكمال دراسته، فيسمح لها بالحصول على إجازة استثنائية بدون مرتب لمدة تصل إلى حوالي 10 سنوات، وتكون الإجازة منفصلة أو متصلة على حسب ظروف إقامتها في الدول المسافرة لها.

والجدير بالذكر أن يمكن لجميع العاملين سواء الموظفين أو المديرين بوزارة التربية والتعليم السعودية عن كيفية التسجيل في النظام الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مقر العمل.