الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز لقد أصبح من أبرز العناوين التي يهتم بها الراغبين في الحصول على جميع أنواع التأشيرات السعودية سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين لذلك أولينا الاهتمام بها ومتابعة مستجداتها بكافة السبل المتاحة، حيث فاز العديد من الأشخاص بقرعة الحج في الأيام الأخيرة ويبحثون عن الاستعلام عن تأشيرة.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

يحظى المواطنين بالتيسير وتوفير الوقت والجهد لهم بدلاً من تواجدهم بأنفسهم في القنصلية، ويرجع الفضل في ذلك إلى المملكة العربية السعودية التي أصبحت تتيح خطوات الاستعلام عن صدور التأشيرة برقم الجواز من مكانك عبر المنصة الوطنية الموحدة ومنصة خدمات التأشيرة الإلكترونية إنجاز.

الاستعلام عن تاشيرة انجاز برقم الجواز

الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز.

اختر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز.

أدخل رقم الجواز.

نوع التأشيرة زيارة أو عمل أو عائلية أو للدراسة وغيرها.

جهة القدوم.

أكتب رمز الصورة المكون من أرقام ورموز .

وأخيرا الضغط على إجراء البحث أو استعلام.

ملاحظة: سيظهر لك أسفل خانة إجراء البحث تم إصدار التأشيرة برقم…

أما إذا ظهر لك حدث خطأ يرجي التأكد من البيانات المدخلة والمحاولة مرة أخرى فهذا معناه أن لا يوجد تأشيرة صدرت لك ففي هذه الحالة سوف تضطر للذهاب إلى الشركة التي قمت بالتسجيل بها لمعرفة أسباب الرفض أو المشكلة التي حدثت.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب

يجب إدخال رقم الطلب ورقم الجواز حتى تتمكن من عمل استعلام عن التأشيرة، ويمكنك أن تتبع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز.

اختر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب .

أدخل رقم الطلب.

أدخل رقم الجواز.

أكتب رمز الصورة المكون من أرقام.

ثم قم بالذهاب إلى استعلام أو إجراء.

وختاماً أرجو أن أكون قد وفقت في اختصار وتبيسيط طريقة الاستعلام عن صدور التأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز ورقم الطلب دون الحاجة للذهاب لموقع الوزارة أو تضييع الوقت والجهد.