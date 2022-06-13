نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين يتم البحث على خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين من قبل المقيمين للعمل في المملكة العربية السعودية وكذلك معرفة رسوم التجديد ووقت التجديد ليتجنب الوافد الغرامات لعدم تجديد الإقامة بعد انتهاء الصلاحية، يمكن القيام بإنجاز هذه الخدمة خلال دقائق معدودة دون استغراق الكثير من الوقت وبذل الكثير من المجهود، وذلك دون الحاجة لذهاب للمقر الرسمى، وهذا لما تمر يبه البلاد بجائحة كورونا والخوف من انتشارها، وقد جاء ذلك ضمن مجموعه من الإصلاحات التى شهدها الاقتصاد السعودي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وتقوم المملكة العربية السعودية بمنح الإقامة لكل من يرغب في الإقامة على أراضيها أو ينوي العمل فيها وكذلك من يرغب في الإقامة الدائمة بالسعودية، كما يمكن الاطلاع علي طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 2021 عبر أبشر الجوازات.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل سهل وبسيط عن طريق الأنترنت من خلال منصة أبشر، ويجب الاستعلام عن مدة استمرار الصلاحية قبل تاريخ انتهائها، وتكون طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، ويحدث ذلك عن طريق اتباع عدة خطوات ومن ضمن هدة الخطوات ما يلي:

أن يقوم المستعلم بالدخول أولاً إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر جوازات. على الوافد أن يختار أيقونة “أبشر الأفراد”. قم بتسجيل الدخول عن طريق اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق. قم بالضغط على “خدماتي” ونختار “الاستعلام الإلكتروني”. على المستعلم اختيار “الجوازات”، ثم توجه إلى الاستعلامات الإلكترونية. ادخل رقم الإقامة ومن بعد ذلك نكتب الرمز المرئي. وأخيرا قم بكتابة كلمة السر والضغط على زر“عرض”.

شروط الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

وضعت الحكومة السعودية العديد من الشروط لتيسير عملية تجديد الإقامة للوافدين في المملكة العربية السعودية، وتكون الشروط كما يلي:

أن يقوم المستعلم بالتأكد من سداد كافة رسوم التجديد الخاصة بالتجديد. علي الوافد التأكد من سداد كافة رسوم تأخير التجديد إن وجدت. أن يمتلك المستعلم صورة وبصمة له أو لأفراد الأسرة من تجاوز سنهم 15 عام لدى مؤسسة الجوازات. يشترط أن يتأكد الوافد من صلاحية جواز السفر قبل تجديد الإقامة. يجب تواجد الوافد داخل الأرضي السعودية. يلزم ألا يكون الوافد مُسجل كمتغيب عن العمل.

استعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة

تتم عملية الاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة من خلال استخدام رقم الإقامة عبر الخطوات التالية:

الانتقال إلى أيقونة خدمات مكتب العمل الرسمية. ثم الضغط على أيقونة خدمات الاستعلام. الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن موظف وافد. ثم الضغط على أيقونة بدء الخدمة ذات اللون الأخضر. الضغط على أيقونة الاستعلام برقم الإقامة. ثم إضافة رقم الإقامة، ومن ثم إضافة رمز التحقق. الضغط على أيقونة البحث، ومن ثم يمكن التعرف على حالة العامل لدى الوزارة

مدة صلاحية تأشيرة خروج وعودة

وفقاً لما جاء عبر بيان موقع وزارة الداخلية السعودية الرسمي فإن مدة صلاحية تأشيرة خروج وعودة في المملكة العربية السعودية تختلف بحسب نوعها، حيث تكون تأشيرة الخروج والعودة المفردة مدتها شهرين وذلك من تاريخ إصدار التأشيرة، وكما لأنه من الممكن أن تصل مدة التأشيرة إلى أربعة أشهر، وأما تأشيرة الخروج والعودة للطلاب الذين يدرسون في الخارج فإنها تقع ما بين تسعة واثنا عشر شهراً، وهي ما يمكن الحصول عليها بعد تقديم طلب الحصول على تأشيرة خروج وعودة للطالب عبر رب الأسرة.

غرامة عدم تجديد صلاحية إقامة وافد

يتعرض المقيم الوافد إلى السعودية الذي تنتهي إقامته ولم يقم بتجديد الإقامة يتعرض إلى غرامة مالية وعدد من العقوبات التي توجهها السلطات السعودية بحقه، قد تصل إلى الترحيل النهائي عن أراضي المملكة العربية السعودية، وقد تحددت رسوم التخلف عن دفع رسوم تجديد صلاحية الإقامة كالأتي:

تكون رسوم الغرامة في المرة الأولي 500 ريال سعودي. وحددت عقوبة مالية 1000 ريال سعودي في المرة الثانية. وفى المرة الثالثة تكون ترحيل وأبعاد نهائي خارج الأراضي السعودية.

مدة صلاحية الإقامة السعودية

تختلف مدة صلاحية الإقامة السعودية من شخص إلى آخر وفقًا لغاية الوافد من تلك الإقامة، وتعتبر بطاقة الإقامة الوثيقة الرسمية التي تثبت شخصية المقيم وبمثابة الهوية الوطنية له خارج وطنه والتي يمارس من خلالها حقوقه الطبيعية وكأنه موطن سعودي الجنسية، وفيما يلي مدة صلاحية بطاقة الإقامة في السعودية:

يتم تجديد الإقامة للوافد إلى المملكة بغرض العمل لمدة عام واحد وذلك مرة واحدة في كل عام. ثم تجديد الإقامة للمقيمين سنويًا وتسديد الرسوم مقابل ذلك. يمكن أن تشمل بطاقة الإقامة زوجة وأولاد الزائر في حال لم يبلغ عمرهم 18 عام. عدا ذلك يجب استخراج بطاقة إقامة لكل فردًا منهم.

والجدير بالذكر أن جميع العمليات التى تتعلق بالإقامة في السعودية تنفذ عبر بوابة أبشر الإلكترونية، والتي تساعد الكثير في من الوافدين على أتمام ما يرغبوا فيه بما فيها عملية تجديد هوية مقيم.