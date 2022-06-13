رابط تقديم وظائف وزارة البيئة 1443 “رجال/ نساء” هنا شروط تسجيل وظائف وزارة البيئة maama

رابط تقديم وظائف وزارة البيئة أـصبح من أهم المواقع الإلكترونية، التي يتم البحث عنها الآن بعد أن أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف “الفنية، المالية، الهندسية” للرجال والنساء، وحددت الوزارة الشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين في التسجيل، ورابط التقديم الإلكتروني ومواعيد فتح التسجيل، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم ألية التسجيل الإلكتروني للوظائف المعلن عنها، وكافة تفاصيل الوظائف الجديدة فتابعونا.

وزارة البيئة والمياه والزراعة من الوزارات الهامة، التي تحرص على أستقطاب أفضل العناصر من الرجال والنساء، لشغل الوظائف التي تتوافر لديها حتى تقدم ألأفضل أداء، كما أعلنت جامعة الأمير سطام عن وظائف جديدة بها كل هذا في إطار خلق فرص عمل للشباب والنساء في المملكة، لذا تجد هناك شروط تضعها لمن يرغب في التسجيل، والعمل بها سنقدمها لكم لاحقاً في المقال.

عداد تنازلي لموعد التسجيل في الوظائف

رابط تقديم وظائف وزارة البيئة 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل maama.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة للمرور إلي الموقع.

الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة.

تحديد الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلك الدراسي وخبراتك.

تسجيل أستمارة التقديم الإلكترونية وتحري الدقة في البيانات المسجلة ومراجعتها.

النقر على الموافقة على الشروط العامة والأحكام.

الضغط على حفظ البيانات ثم إرسال الطلب.

شروط التسجيل في وظائف البيئة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والنشأة. يستثنى من شرط النشأة من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. أن يكون حاصل على الشهادة الدراسية المطلوبة وفي حال أن كانت من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم. يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. توفر أختبار اللغة الانجليزية tofel.ilets.step. توفير أختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار. أن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة لشغل الوظيفة. أن يكون لائق طبياً ولا يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه من أداء العمل. أن لا يكون يعمل في الحكومة أو القطاع الخاص ولا يكون قد فصل من أي وظيفة سابقاً.

تسجيل وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

أعلنت وزارة البيئة أن التسجيل في الوظائف الجديدة سيبدأ، من يوم الأحد 1443/11/20 الموافق 2022/06/16 ،ويستمر التسجيل حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب للوظائف المعلن عنها.