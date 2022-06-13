كيف أعرف متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر 2022؟ وزارة المياه والبيئة تُجيب

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عمر شويل - جدة وزارة البيئة والمياه أعلنت عن كيف أعرف متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر 2022، حيث يستطيع المواطنين الاستفادة من هذا البرنامج عند انطباق الشروط والضوابط الموضوعة من خلال الوزارة فإن السعودية تحرص كثيراً على توفير إنتاج محلي كافي من اللحوم وتوسيع إنتاج السلع الحيوانية والزراعية، ولذلك فهي تعمل على إعداد برامج حتى تدعم به صغار مربي لتزيد الإنتاج المحلي في المملكة وبالتالي توفير حياة كريمة لكافة الفئات، تابعنا من خلال موقع ثقفني للتعرف على تاريخ استحقاق دعم الماشية.

كيف اعرف متى ينزل دعم المواشي هذا الشهر 2022؟

أتاحت الوزارة خطوات الاستعلام عن موعد دعم المواشي من خلال عدة طرق نسردها فيما يلي، كما قامت وزارة الزراعة في السعودية بتحديد موعد يتم خلاله إيداع الراتب الخاص بدعم المواشي ويكون اليوم الأول من الشهر الميلادي، وحتى يستطيع الشخص الاستعلام عن مواعيد نزول الدعم يمكنه استخدام إحدى هذه الطرق:

الاتصال على رقم وزارة الصحة الموحد، وذلك بهدف تحديد الموعد الخاص بوصول متخصصين الثروة الحيوانية 8002472220.

الاستعلام على موعد إيداع راتب الدعم من خلال حاسبة دعم المواشي.

الاتصال على رقم بشكل مباشر 19930.

وكانت تلك الإجابة حاسمة لأن العديد من صغار مربي أو العاملين في قطاع الثروة الحيوانية يسألون عن المواعيد التي يتم خلالها تقديم دعم مالي بهدف تشجيع العاملين في هذا المجال وزيادة الثورة المحلية بالبلاد، فإن هذه المبادرة إحدى برامج التنمية الخاصة بالريف تم إنشائها من خلال حكومة المملكة تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030، والتي يكون الهدف المباشرة منها تنمية الإنتاج المحلي لكي يتم تحقيق اكتفاء ذاتي وتشجيع الثروة الحيوانية، وبالنسبة إلى موعد إيداع مبلغ دعم الثروة الحيوانية الخاص بهذا الشهر، فسوف يتم تحويله إلى المستفيدين الأول من كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق دعم المواشي

إن المبلغ الذي يصرفه المواطن على تربية المواشي في السعودية يكون قليل ولكنه يعتمد على عوامل متعددة، حيث نوع الماشية التي يقوم بتربيتها كما يكون هناك شروط لاستحقاق الدعم منها ألا يتخطى دخل الأسرة عن 6000 ريال سعودي في حال كانت الأسرة مكونة من شخصين، أما إذا كانت مكونة من فرد واحد فلابد ألا يتخطى راتب الشخص عن 4000 ريال سعودي، ويكون دعم المواشي مقدم إلى المربيين للمواشي في السعودية بهدف تحسين حالتهم المعيشية.