“أون لاين” تسجيل الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع مخصص لتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والمطور، وقد أوضحت أن الهدف من التسجيل عبر الأنترنت هو توفير أقصى سبل الراحة للمواطنين الراغبين فى التسجيل، فقد أوضحت الوزارة خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، وأكدت بأن الوزارة تهدف لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق المساواة بين المواطنين، ولذلك فسوف نوضح لكم الموقع الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية لتسجيل الراغبين في الحصول على الضمان الاجتماعي المطور وبالخطوات، بالإضافة لتوضيح شروط الحصول على الضمان الاجتماعي وموعد صرف الدفعة القادمة للمواطنين.

التسجيل أون لاين في الضمان الاجتماعي المطور 1443

سنوضح لكم الخطوات التي أوضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، لإتمام عملية التسجيل عبر بوابة نظام الضمان الاجتماعي المطور:

أولاً التوجه والدخول على الموقع الرسمي الخاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية والضغط عليها.

الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

الضغط على تسجيل الدخول في حالة وجود حساب مسبق للمواطن، أو إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات المطلوبة وهي “رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، كلمة المرور، الرمز المرئي الموضح في الصورة التي تظهر أمامك، الضغط على كلمة التسجيل”.

سوف تصل لك رسالة نصية تؤكد إتمام عملية التسجيل.

إدخال الرسالة التي وصلت لك على الهاتف والضغط على التأكيد.

سوف تنتقل لصفحة جديدة عليك باختيار الخدمات الإلكترونية والضغط عليها.

وبعد ذلك تختار معاش الضمان.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

أضغط على الدخول للخدمة.

عليك باختيار مكتب الخدمة الأقرب إليك.

أدخال البيانات الخاصة بصاحب الضمان وإكمال البيانات المطلوبة.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة مع الطلب.

الاحتفاظ برقم الضمان الاجتماعي، وذلك لتستطيع الاستعلام فيما بعد عن بيانات المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور.

وبذلك تكون أتممت عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والمطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال وقت سابق أن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور يكون في بداية كل شهر هجري، وإذا صادف يوم إجازة أسبوعية يتم تقديمه ليصرف قبلها بيوم “يوم الخميس”.