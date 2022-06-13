نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي للشباب 300 ألف ريال وإعادة التمويل بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من الأفراد يحتاجون إلى طريقة تساعدهم في الحصول على مبلغ مالي لشراء اللوازم التي يحتاجون إليها، أو شراء منزل أو دفع المصاريف الدراسية، وتكون من مكان موثوق ولا يكون هناك فائدة عالية مبالغ فيها، لذلك قامت مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي بتوفير بعض من البنوك والشركات السعودية، والتي توفر أقوى عروض التمويل التي يهتم الفرد بالبحث عنها ويلجأ إليها لتكون هي الطريقة الأفضل له حتى يحصل على مبلغ مالي ويقم بالسداد بأقل مبلغ مناسب لراتبه الشهري حتى لا يتأثر ويضغط من دفع الالتزامات التي تقع على عاتقه، وعلى ذلك فيمكنه أن يحصل على أفضل التمويلات بمزايا مريحة.

قرض شخصي بدون تحويل الراتب

سوف تتمكن من الحصول على أفضل عروض التمويلات الشخصية من البنوك المعتمدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، قرض 50 ألف ريال بدون تحويل راتب، والتي موثقة بتقديم التمويلات الإسلامية والتي تكون بسعر فائدة قليل أو بدون فوائد وفق ما يتم الاتفاق عليه بين العميل والبنك أو الشركة السعودية، كما أنه يصلح للمواطنين المتواجدين داخل المملكة وليس خارجها، ولجميع الموظفين بالقطاعات الخاص والحكومي والمتقاعدين لهم تمويلات أخرى أيضا، كما يمكن الحصول على إعادة التمويل ولكن بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأول وفق بعض الشروط.

مزايا التمويل الشخصي

التمويل يصل إلى 300 ألف ريال بموافقة فورية تصل إلى 3 ساعات، وفترة السداد تصل حتى خمس سنوات، ومتاح لك اختيار وقت سداد التمويل شهريا والأقساط التي يتم دفعها، شروط دعم الأسر المنتجة، ولا قدر الله في حالة العجز أو الوفاة يتم الإعفاء عن دفع أي من باقي مبلغ التمويل ولا يتم مطالبة الورثة، ولكن هناك بعض من الشروط البسيطة التي يجب توافرها حتى يتم الموافقة السريعة على طلبك للتمويل الشخصي.

شروط تمويل بدون تحويل راتب

يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل يعمل بأي من القطاعات الخاص أو الحكومي ولكن يجب أن يكون العمر لا يقل عن 21 عاما وحتى 58 لمن يعمل موظف حكومي، تمويل يبدأ من 2000 ريال بدون كفيل، و60 عاما لمن يعمل بوظيفة بالقطاع الخاص، ولا تقل الخدمة بجهة العمل عن 6 أشهر قبل طلب التمويل للجميع، ومتاح للسعوديين فقط، والراتب الشهري يبدأ من 10 ألف ريال، ولن يتم مطالبتك بأي من الضمانات حتى تحصل على التمويل، فيمكنك أن تحصل عليه بدون إي اشتراطات معقدة.

خطوات التقديم لطلب التمويل

سوف تقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني ساب ومنها تقم بمليء نموذج طلب التمويل للتقديم، وكتابة الاسم، والجوال ورقم الهوية والعنوان والبريد الإلكتروني، واختيار الدخل الشهري وأيضا ذكر كافة التفاصيل المطلوبة منك، وسوف تقم بتقديم طلبك إلى بنك ساب للتمويل الشخصي للشباب وسوف تأتيك رسالة تفيد بالموافقة على طلبك في حالة إذا كان جميع الشروط والمستندات صحيحة ومتوافقة، وهناك رقم ساب لخدمة العملاء 8001248888 من داخل المملكة العربية السعودية.