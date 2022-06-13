استخراج شهادة المسكن الأول للمواطنين الراغبين على التقديم على رفع القيمة المضافة والإعفاء منها على المكان الجديد للسكن وفق شروط الحصول على هذا الإعفاء وخطوات التسجيل الإلكتروني للحصول على هذا السكن وأيضا الحصول على هذا الإعفاء، وتقوم كل من وزارة الإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك باستقبال التسجيلات وفق الالتزام بالشروط ومراجعة تلك التسجيلات عبر المنصة الوطنية الموحدة وقاعدة بيانات المواطن فيها.

استخراج شهادة المسكن الأول vat.housing.gov.sa هيئة الزكاة والضريبة zatca.gov.sa

يقوم المواطنين بالتقديم على الحصول على شقق أو فلل للسكن في المملكة من وزارة الإسكان أو عبر الشركات الخاصة، بنما يكون الحصول عليها من وزارة الإسكان حسب شروط الوزارة المخصصة ووفق المعايير الخاصة بالسكن والاقتراض وسداد الضرائب، وقد قامت الوزارة خلال السنوات الأخيرة بوضع العديد من المعايير التي تنظم العلاقة بينها وبين المواطنين، بتوفير العديد من أماكن السكن في كافة المحافظات بمختلف المستويات الاجتماعية، ويتم توفير المساكن المنخفضة التكاليف وعالية الثمن والقصور وغيرها، إلا أن هنالك من يرغب في الحصول على الإعفاء من ضريبة السكن ويتم إتاحة هذا الإعفاء وفق شروط الوزارة، وجدير بالذكر أن قيمة الضريبة التي تتحملها المملكة 5% من قيمة العقار يتم تحملها في حال كان سعر العقار أقل من مليون ريال.

شروط الحصول على الإعفاء الضريبي للمسكن الأول حسب معايير وزارة الإسكان

يجب أن يكون الحاصل على مكان السكن من الجنسية السعودية.

لا يتم التفريق بين الحصول على شقة سكنية أو فيلا.

يجب أن لا يزيد سعر السكن عن مليون ريال.

يكون المتقدم على الإعفاء من الضريبة ليس حاصل على قرض من الصندوق العقاري الوطني أو من أحد البنوك التجارية.

يجب أن يكون هذا المسكن الذي يتقدم به المواطن هو الأول له.

لا يجب أن يكون للمواطن صاحب المسكن سكن آخر أو يقوم متقدم لطلب مسكن في أي هيئة أو مؤسسة أخرى، ويتم التأكد من قاعدة بيانات المواطنين، كما يتم معاقبة المخالفين.

يكون المسكن الذي يتقدم به قائم وجاهز للسكن.

خطوات استخراج شهادة المسكن الأول

يتم استخراج الشهادة من وزارة الإسكان السعودية وفق الخطوات التالية:

يقوم صاحب الطلب بالدخول على خدمات وزارة الإسكان المخصصة لاستصدار الشهادة. يتم تسجيل الدخول للمنصة من ايقونة “مسكنك الأول بدون ضريبة”. يمكن إنشاء حساب جديد إذا كان المستخدم لم يتم تسجيل الدخول والحصول على حساب من قبل. يتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة على التسجيل ويتم اتباع الخطوات ثم إتمام هذا التسجيل. يظهر للمستخدم إقرار بأن هذا هو المسكن الأول. يكون بالصفحة التالية بيانات المستفيد ويتم طباعة شهادة من الوزارة. يتم تحميل الشهادة وطباعتها.

تقديم شهادة الإعفاء الضريبي

يتم تقديم تلك الشهادة إلى هيئة الزكاة والدخل والجمارك السعودية وفق الإجراءات التالية:

يقوم صاحب العقار بالدخول على رابط هيئة الزكاة والدخل والجمارك “بوابة الخدمات الإلكترونية”. يتم تسجيل العقار في هيئة التصرفات العقارية على أنه باع هذا العقار. يبدأ بتسجيل بيانات المشتري في الموقع. يقوم بعدها بتسجيل بيانات المشتري وبيانات العقار.

ويكون المتعامل بهذا القانون ملزم باتباع كافة الخطوات والقرارات الجديدة، بينما يكون المتعامل على النظام القديم وقام بسداد القيمة المضافة لمسكن يقل عن مليون ريال يمكنه استرداد قيمة القيمة المضافة، بحد أقصى 50 ألف ريال.