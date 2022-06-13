الاستعلام عن دعم صغار مربي الماشية وزارة البيئة والمياه 1443 بوابة أنعام؛ قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإطلاق دعم مربي المواشي في المملكة وذلك من أجل تنمية الثروة الحيوانية والزراعية حيث تقدم دعم مادي شهري للريفيين الذين يقومون بممارسة المهنة بأنفسهم وهذا أيضاً يُعد ضمن إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 للاعتماد على مصادر دخل أخرى غير البترول لذلك يريد المستفيدين من البرنامج الاستعلام عن دعم مربي المواشي ومعرفة موعد صرف الراتب لذلك نقدم لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن دعم المواشي وغيرها من المعلومات الهامة عن هذا الدعم.

الاستعلام عن دعم صغار مربي الماشية بوابة أنعام

يمكن للمستفيدين من برنامج دعم صغار مربي الماشية الاستعلام عن الدعم من خلال اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى موقع وزارة البيئة والزراعة الإلكتروني. النقر على الخدمات الإلكترونية لوزارة الزراعة ثم اختيار استِعلام عن دعم مربي الماشية. تدوين رقم المعاملة ورقم القيد ثم التاريخ. تدوين رقم السجل المدني. النقر على استعلام سيتم ظهور كافة التفاصيل.

شروط التسجيل في دعم مربي المواشي

يتم التسجيل في دعم صغار مربي الماشية وفقاً لبعض الشروط مثل:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون مقيم دائما داخل المملكة.

يجب أن يكون من صغار مربي الماشية أي يكون يمارس المهنة بنفسه.

ألا يقل عمره عن 21 عام.

ألا يكون يعمل في أي قطاع سواء عام أو خاص.

لا يكون موجود بالسجن أو مسجون سابقاً.

أن يكون لديه حساب بنكي نشط مسجل برقم السجل المدني الخاص به.

كما يحب أن يكون لديه بطاقة صحية.

متى يتم إيقاف دعم صغار مربي الماشية

قد يتم إيقاف الدعم في بعض الحالات من بينها :

إذا فقد المستفيد أي شرط من شروط الاستحقاق.

في حالة وفاة المستفيد أثناء فتره تلقى الدعم.

في حالة إثبات تقديم معلومات غير صحيحة.

عجز المستفيد عن ممارسة المهنة.

عدم القيام بتحديث البيانات عند حدوث أي تغيير بها.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن دعم صغار مربي الماشية 1443 بوابة أنعام وكذلك شروط التسجيل في دعم صغار مربي المواشي كما وضحنا لكم حالات إيقاف الدعم.