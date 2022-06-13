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عمر شويل - جدة خدمات وأهداف منصة إعتماد وخطوات تسجيل الدخول، تمكنت المملكة العربية السعودية من إدخال التحول الرقمي الإلكتروني في المملكة العربية السعودية عبر منصة اعتماد، والتي تم إطلاقها لأول مرة في 21 يناير 2018، وهي الآن إحدى منصات الخزينة الموثوقة، حيث أعلنت عن تحول رقمي غير مسبوق ناقش العديد من القضايا المشتركة، مثل كإعلان الميزانية العامة للمملكة بشكل سنوي وفتح العطاءات ومراجعة العروض الإلكترونية.

خدمات وأهداف منصة إعتماد

منصة اعتماد هي منصة سعودية هدفها رقمنة عمل الخزينة والموازنة العامة الوطنية وجميع الجهات الحكومية، حيث تجعل المعاملات العقارية هذه المنصة من أفضل المنصات الإلكترونية في المملكة وتعتمد على العديد من القضايا المهمة.

خطوات تسجيل الدخول

خدمات وأهداف منصة إعتماد وخطوات تسجيل الدخول، لاستخدام الخدمات المقدمة باتباع هذه الخطوات، قم بتسجيل الدخول إلى منصة اعتماد من خلال مختلف الشركات والمؤسسات:

تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد.

قم بتدوين اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

بعد ذلك، عليك إدخال رقم السجل التجاري الخاص بك.

يجب أن يكتب هذا رمز التحقق المرسل إلى بريدك الإلكتروني.

بعد ذلك، اكتب بيانات النظام للتسجيل.

سيؤدي ذلك إلى طباعة طلب التسجيل واستمارة الموافقة.

أخيرًا، عليك الانتظار حتى يتم قبول التطبيق من قبل النظام الأساسي.

خطوات الدخول إلى اعتماد أفراد

تتضمن المنصة إدارة العديد من القضايا المهمة مثل إعداد الميزانية وإدارتها، وإدارة المشتريات والعطاءات، وإدارة الحقوق المالية للموظفين، وما إلى ذلك، وتشمل العديد من المواطنين، اتبع الخطوات التالية.

أولا تحتاج إلى الدخول إلى المنصة الإلكترونية من خلال الحساب الشخصي لمستخدم خدمة الوصول الوطني الموحد.

ثم يتم كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور لحساب مستخدم منصة أبشر.

ثم انقر فوق إدخال.

وبهذا تكون اكملت خطوات الدخول إلى منصة اعتماد عبرمنصة أبشر الإلكترونية بكل سهولة.

إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية مقال اليوم وتعرفنا فيه على خطوات الدخول إلى اعتماد أفراد، وكذلك خطوات تسجيل الدخول بشكل مفصل نرجو أن نكون قادرين على توصيل المعلةمات بكل سهولة ويسر، وإذا كان لديكم أي استفسار ننتظر تعليقاتكم.