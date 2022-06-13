نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام نتائج قرعة الحج ١٤٤٣ أسماء المقبولين قرعة حجاج الداخل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام نتائج قرعة الحج ١٤٤٣ أسماء المقبولين حجاج الداخل 2022 من بعد أن قام بالتقدم لقرعة الحج عدد كبير جدًا يتخطى مئات الآلاف ممن يرغبون تأدية مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية لهذا العام 1443 هـ، ينتظر الكثير منهم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القادمة ومن الممكن أن تعلن في أي وقت.

رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 1443

أصبح الآن بإمكان كل من تقدم لقرعة الحج الدخول على رابط الاستعلام نتائج قرعة الحج ١٤٤٣، للتعرف على أسماء المقبولين في الحج لعام 1443 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

البدء بالدخول على موقع وزارة الحج العمرة.

ثم تقوم بالنقر على زر الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار استعلام عن حالة طلب.

كما تقوم بكتابة كل البيانات الشخصية المطلوبة منك.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الحجز.

ثم تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

كذلك تكتب رقم الإقامة الخاص بالحاج.

وتقوم بكتابة رمز التحقق المرئي الموجود على الشاشة.

بعد ذلك تقوم بالنقر على اختيار الاستعلام عن الطلب.

ثم تظهر لك نتيجة الاستعلام الخاصة بالمتقدم بطلب ومعرفة كل المعلومات الأساسية الخاصة به.

أسماء المقبولين في قرعة الحج حجاج الداخل

فيهتم الكثير من المتقدمين بمعرفة الاستعلام نتائج قرعة الحج ١٤٤٣ أسماء المقبولين حجاج الداخل 2022.

لذلك قامت وزارة الحج والعمرة بالسعودية بالتأكيد على أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج قرعة الحج لعام 1443 هـ، وذلك في يوم الاثنين بتاريخ 13 يونيو 2022 م، الموافق بالهجري 14 من ذو القعدة 1443 هـ.

كما أن الوزارة قد أكدت على أن ترشيح المتقدمين سوف يكون بحسب القرعة الإلكترونية لكل من ينطبق عليهم الشروط التي وضعتها الوزارة.

استعلام نتائج الحج عبر تطبيق اعتمرنا 1433

حيث يمكن للجميع الاستعلام عن نتائج الحج 1433 بالمملكة العربية السعودية عبر تطبيق اعتمرنا من خلال السير على الخطوات التالية:

القيام بفتح تطبيق اعتمرنا.

ثم تقوم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

كما تقوم بالنقر على استعلام عن حالة الطلب.

ثم تقوم بكتابة رقم الحجز.

كذلك تقوم بكتابة رقم الهوية للمواطن، ورقم الإقامة الخاص بالمقيم.

وكتابة رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك تقوم بالنقر على استعلام عن الطلب.

ثم تظهر لك نتيجة الاستعلام.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن رابط الاستعلام نتائج قرعة الحج ١٤٤٣ أسماء المقبولين حجاج الداخل 2022، وذكرنا لكم طريقة استخراج أسماء المقبولين في الحج عبر اعتمرنا.