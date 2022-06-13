نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط التسجيل في الدعم سكني 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في الدعم سكني 2022، أن برنامج الدعم السكني هو عبارة عن هو نظام أطلقه صندوق التنمية العقارية بالشركة مع وزارة الإسكان بهدف تقديم الدعم للعائلات السعودي، وتمكينهم من الحصول على الشقق السكنية الملائمة لهم، ويأتي برنامج الدعم السكني ضمن خطط المملكة العربية السعودية التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030م، حيث يقوم الصندوق وبالتعاون مع وزارة الإسكان على صرف ما يُقارب 250 مليون ريال بهدف تحقيق أهداف ومساعي برنامج الدعم السكني، هناك مجموعة من المعايير التي يتم على أساها اختيار المستحقين هو ضمن المعلومات الواجب التعرف عليها للاستفادة من الدعم، كما يمكن التعرف علي خطوات الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية 1443و ما هي شروط التسجيل في الدعم السكني.



خطوات التسجيل في الدعم سكني 2022

تتم عملية التسجيل في الدعم سكني 2022م والحصول على الدعم السكني عبر التسجيل في منصة سكني الإلكترونية، وذلك من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات اللازمة، وهي على النحو التالي:

الدخول إلى منصة سكني عبر شبكة الإنترنت. ثم الضغط على خيار التسجيل في سكني. للتسجيل في الموقع يتوجب إضافة البيانات كرقم الهوية الوطنية و إضافة تاريخ الميلاد وإضافة رمز التفعيل. ثم يجب التحقق من البيانات ومن أن المستخدم مؤهل لاستخدام المنصة. ستصل رسالة نصية للمستخدم لتسجيل الدخول إلى المنصة، وذلك من خلال إضافة البيانات اللازمة. مراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها، وذلك من خلال الضغط على أيقونة الموافقة. ثم يجب التحقق من أهلية المستخدم، وذلك للحصول على الدعم المقدم عبر المنصة. يجب التأكد من صحة البيانات الشخصية والتعديل عليها في حال أن تطلب الأمر ذلك. الضغط على حقل الاستكمال، ومن ثم التأكد من بيانات العائلة والتعديل عليها في حال أن تطلب الأمر ذلك.

خدمة طلب الدعم سكني

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والسكان السعودية خدمة طلب الدعم سكني للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية؛ وأتاحت للراغبين بالتسجيل في قوائم دعم سكني إلكترونيا أون لاين دون الحاجة إلى الحضور الشخصي بعد التحقق من شروط دعم سكني، كما أتاحت الوزارة دعم سكني للنساء بشروط مخصصة وبشروط مختلفة لدعم سكني للعسريين لإتمام التسجيل وتقديم الطلب أون لاين.

شروط الحصول على الدعم السكني 2022

وضعت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط التي تعتبر هي الشروط التي يتوجب الاستيفاء لها ليتمكن الأفراد من التقديم على برنامج الدعم السكني 2022م، وجاءت الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حالة وفاة الأب، والأم من جنسية غير سعودية. ثم يجب أن يستمر الالتزام بالشروط الخاصة بالحصول على الدعم، وذلك منذ تقديم الطلب وحتى تخصيص الدعم والحصول عليه واستحقاقه. يشترط بأن يكون المتقدم للحصول على الدعم من جنسية سعودية ومقيم فيها برفقة وأسرته. ثم يشترط بألا يزيد عمر المتقدم للدعم السكني عن عمر 25 عامًا. يشترط بألا يكون المتقدم ممتلك منزل في الـ5 سنوات الأخيرة. ثم يشترط بألا يكون امتلك للمتقدم أو أحد أفراد أسرته منزل ضمن أحد برنامج الدعم الحكومي أو الخاص بالمملكة.

متى ينزل الدعم السكني لشهر ديسمبر 1443

قد تحدد موعد صرف الدعم السكني 1443 لشهر ديسمبر للعام الجاري 2021م لأي يكون في يوم الخميس 19-05-1443هـ وهو ما يوافق بالميلادي ليوم 2021-12-23م، ويُعد هذا الموعد هو الموعد المقرر للصرف بالمملكة العربية السعودية، ويجدر القول بأن الجهات ذات الإختصاص قد عملت على تقديم الموعد يوم واحد، وجاء ذلك بعدما تم الحصول وعلى موافقة بالصرف بعد أن تأكد بأن الصرف في الموعد القديم سيكون في يوم الجمعة، وهو اليوم المقرر بشكل دائم بأن يكون يوم إجازة رسمية في البلاد