رابط التسجيل في النقل المدرسي 1444 التعليم السعودية التسجيل عبر نظام نور noor.moe.gov.sa

رابط التسجيل في النقل المدرسي 1444، من أهم كلمات البحث بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان شركة رافد لتطوير خدمات النقل التابعة لوزارة التعليم السعودية، عن بدأ التسجيل في خدمة النقل المدرسي للطلاب بمختلف المراحل للعام الدراسي 1444، ويهدف الإعلان عن بدء التسجيل مبكراً ضمان الحصول على مقعد للطالب المنطبق عليه الشروط، حيث تقوم الشركة بفحص الطلبات أول بأول وتطبيق المعايير المطلوبة والمحددة للاستحقاق والأولوية، والتي تتضمن “الفئات الأكثر حاجة، سلامة الطالب والطالبة، الحالة الاجتماعية، البعد المكاني”، وحرصاً من موقعنا ثقفني على نقل أهم الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، فأننا نقدم لكم الرابط الإلكتروني الرسمي المباشر للتسجيل مع بيان أهم التفاصيل خلال السطور التالية.

رافد تعلن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1444هـ#رافد#النقل_التعليمي

https://t.co/Ew9khjy3Qj pic.twitter.com/escTcgrD92 — Rafed رافد (@Rafedsaudi) رافد تعلن بدء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1444هـ#رافد#النقل_التعليمي

https://t.co/Ew9khjy3Qj pic.twitter.com/escTcgrD92 — Rafed رافد (@Rafedsaudi) June 13, 2022

رابط التسجيل في النقل المدرسي

الدخول على الموقع الإلكتروني “noor.moe.gov.sa“.

الضغط على تسجيل الدخول.

الدخول على خدمة النقل المدرسي.

اختيار تقديم طلب نقل.

كتابة بيانات الطالب والبيانات الأساسية المطلوبة.

تسجيل رقم الجوال ورقم الكود.

الضغط على دفع أجور التسجيل من خلال نظام سداد.

اختيار نعم في رسالة التأكيد لدفع الرسوم.

الاحتفاظ برقم فاتورة السداد.

قيمة رسم الاشتراك في خدمة النقل المدرسي

حددت شركة تطوير النقل المدرسي رسوم التسجيل والاشتراك في خدمة النقل المدرسي 1444، بمبلغ 200 ريال سعودي للعام الكامل، حيث يعتبر هذا المبلغ زهيد مقابل الخدمة المقدمة للطلاب، وذلك نظراً للدعم الذي تقدمة الدولة وتحملها تكاليف ومصاريف الخدمة، ويمثل هذا الرسم قيمة عملية التطوير فقط ورفع كفاءة التشغيل، وأفادت الشركة أنه هناك فئات معفيه من هذا الرسم سنوضح لكم خلال السطور التالية هذه الفئات.

الفئات المعفية من رسوم التسجيل في النقل المدرسي

الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة.

أبناء أسر الضمان الاجتماعي.

طلبة المدارس التي تم دمجها مع مدارس أخري.

نظام نور

يُعد نظام نور الإلكتروني أحد أهم الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودية، والذي يتم من خلاله تقديم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالتعليم، ومنها نتائج الطلاب عبر نظام نور، وكذالك التسجيل في خدمة النقل المدرسي، متابعة أولياء الأمور لمستوي أبنائهم من خلال التواصل مع المعلمين عبر نظام نور، بالإضافة لتقديم خدمات للعاملين بالتعليم مثل “التقديم على حركة النقل الخارجي، وكذالك حركة النقل الداخلي، الاستعلام عن الراتب، تقديم الإجازات، وغيرها من الخدمات”.