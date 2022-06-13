نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح محفظة الراجحي للذهب للبيع والشراء في المقال التالي
عمر شويل - جدة فتح محفظة الراجحي للذهب للبيع والشراء من أبرز ما يبحث عنه الكثير من المستثمرين في الذهب خصوصًا. وخاصة أن الذهب في هذه الفترة يعد ملاذ أمن لحماية الأموال من التضخم المالي، وقد أتاح مصرف الراجحي إمكانية فتح محفظة الراجحي للذهب للشراء والتداول والبيع وذلك ما سوف نتعرف عليه بالسطور المُقبلة:
حساب الذهب من الراجحي
يوفر مصرف الراجحي إمكانية شراء الذهب من خلال فتح حساب الذهب. للاستثمار في الذهب عبر خدمة منتجات الخزينة. والتي من خلالها يستطيع المستخدم تداول الذهب في البورصات العالمية والشراء بواسطة شركات الوساطة أو الوسطاء.
جربتي محفظة الذهب من تطبيق #مصرف_الراجحي ؟
– تفتحينها #بلحظة
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