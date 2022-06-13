شروط نقل الكفالة الجديدة في النظام الجديد والخطوات والرسوم المطلوبة لنقل الكفالة. تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم التي يوجد بها العديد من الوافدين والأجانب المقيمين بها. كما تتميز المملكة بكونها تعتبر دولة جاذبة للسياح من مختلف فئاتهم وجنسياتهم. وذلك بسبب وجود العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تهافت العديد من الأجانب عليها. فهناك من يذهب إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج والعمرة كما يوجد من يذهب أيضاً للحصول على عمل وغيرها من الأسباب. ولذلك فقد وضعت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية نظام يحكم وجود الأجانب لديها. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض خطوات نقل الكفالة تبعاً للنظام الجديد وكذلك الرسوم المطلوبة لها وشروطها. كما يمكنك التعرف أيضاً على الاستعلام عن رسوم المرافقين إلكترونيا وعبر أبشر وطريقة استردادها ومعرفة من تم استثنائه.

شروط نقل الكفالة الجديدة في النظام الجديد

تعمل الحكومة السعودية على تنظيم جميع القطاعات وكذلك حياة الأفراد بداخلها ولذلك تضع الحكومة السعودية مجموعة من القوانين التي تنظم جميع جوانب الحياة اليومية بها. كما تضع أيضاً قانون يحكم تواجد الوافدين المقيمين بها وذلك للحفاظ على جميع حقوقهم وكذلك توضيح واجباتهم. ومن أهم هذه القوانين هو قانون نقل الكفالة. حيث حددت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على نقل الكفالة. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم يوجد به سنة أشهر على انتهاء الصلاحية

كما يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة

كما يشترط وجود تشابه بين نوع الكفالة ومهنة العامل

يجب امتلاك الكفيل رخصة الكفالة ويجب أن تكن سارية المفعول

كما يجب أن يتم إستخراج تنازل قانوني ويتم ختمه من قبل الجوازات.

الرسوم المطلوبة لنقل الكفالة

في حالة نقل الكفالة للمرة الأولى يتم سداد مبلغ 2000 ريال سعودي

وفي حالة نقل الكفالة للمرة الثانية يتم سداد مبلغ 4000 ريال سعودي

كما إنه في حالة نقل الكفالة للمرة الثالثة أو متفوق يتم سداد مبلغ 6000 ريال سعودي.

خطوات القيام بالنقل