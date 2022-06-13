موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد راتب التقاعد مواعيد صرفه وكيفية الاستعلام عنه

راتب التقاعد مواعيد صرفه وكيفية الاستعلام عنه، موضوع مهم جدًا تحدث عنه العديد من الأشخاص لأنه مهم جدًا لهم، وسوف يتم عرض موعد راتب التقاعد خلال خلا المقال كما أنني سأذكر الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذا الرابط، وإذا كانت تلك الأمور مهمة بالنسبة لك فعليك أن تتابع هذه السطور وسوف تجد مجموعة من المعلومات السليمة بخصوص هذا الأمر.

راتب التقاعد ومواعيد صرفه 2022

سوف يتم صرف راتب التقاعد خلال يوم 25 من كل شهر هجري وهذا ما أًدرته هيئة المعاشات وهي المسئولة عن هذا الأمر، كما أن قد جاء أن المواطن سوف يحصل على معاشه بكل سهولة من خلال البنك أو أي بريد قريب منه.

وقد ذكرت الهيئة أن في حالة وجود إجازات في هذا اليوم سوف يتم ترحيل المعاش لحين انتهاء الإجازة داخل البنوك وعودة الموظفين للعمل وذلك مثل الأجازات الرسمية في الدولة أو يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر مايو 2022

يتساءل العديد من الأشخاص حول كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر مايو والخطوات اللازم القيام بها من أجل الاستعلام وخلال السطور القادمة سأذكر لكم هذه الخطوات ولكن عليكم اتباعها بالترتيب من أجل أن يتم إعلامك عن الراتب: