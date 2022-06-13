نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد راتب التقاعد مواعيد صرفه وكيفية الاستعلام عنه في المقال التالي
راتب التقاعد مواعيد صرفه وكيفية الاستعلام عنه، موضوع مهم جدًا تحدث عنه العديد من الأشخاص لأنه مهم جدًا لهم، وسوف يتم عرض موعد راتب التقاعد خلال خلا المقال كما أنني سأذكر الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذا الرابط، وإذا كانت تلك الأمور مهمة بالنسبة لك فعليك أن تتابع هذه السطور وسوف تجد مجموعة من المعلومات السليمة بخصوص هذا الأمر.
راتب التقاعد ومواعيد صرفه 2022
سوف يتم صرف راتب التقاعد خلال يوم 25 من كل شهر هجري وهذا ما أًدرته هيئة المعاشات وهي المسئولة عن هذا الأمر، كما أن قد جاء أن المواطن سوف يحصل على معاشه بكل سهولة من خلال البنك أو أي بريد قريب منه.
وقد ذكرت الهيئة أن في حالة وجود إجازات في هذا اليوم سوف يتم ترحيل المعاش لحين انتهاء الإجازة داخل البنوك وعودة الموظفين للعمل وذلك مثل الأجازات الرسمية في الدولة أو يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر مايو 2022
يتساءل العديد من الأشخاص حول كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر مايو والخطوات اللازم القيام بها من أجل الاستعلام وخلال السطور القادمة سأذكر لكم هذه الخطوات ولكن عليكم اتباعها بالترتيب من أجل أن يتم إعلامك عن الراتب:
- في بداية الأمر عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الخاص بالتأمينات العامة والمعاشات، وذلك من خلال جوجل أو من خلال الضغط على الرابط الخاص بالموقع.
- ثم سوف يطلب منك بعض البيانات بشأن تسجيل الدخول مثل الأسم وكلمة المرور الخاصة بك، وعليك التأكد من أن البيانات صحيحة.
- بعد إكمال خطوات تسجيل الدخول عليك أن تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية، واضغط فوق الزر الخاص بالتحقق من التقاعد.
- سوف يطلب منك مجموعة من البيانات عليك أن تقوم بإدخالها وذلك مثل الأسم ورقم الهوية وبعض البيانات الأخرى الخاصة براتبك، وعليك أ تتحقق من أن كافة البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة ثم قم بإدخال الرمز الخاص بالتحقق.
- الآن قم بالضغط فوق الزر الخاص بالاستعلام من أجل عرض التفاصيل الخاصة براتبك.
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