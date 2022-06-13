نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الخدمات المالية تسجيل دخول اعتماد في المقال التالي
منصة الخدمات المالية، حيث تعد منصة اعتماد واحدة من المنصات الإلكترونية التي لها أهمية كبيرة بالأراضي السعودية، حيث تقدم المنصة الكثير من الخدمات لجميع الجهات الحكومية ولعدد كبير من القطاع الخاص والأفراد في المملكة، وتسعي المنصة إلى تعزيز الشراكة بينهم جميعاً من أجل تحقيق مستهدفات المشروعات التنموية بكل مدينة داخل المملكة؛ بغرض تمكين إجراءات التحول الرقمي لهذه الخدمات، ورفع درجة الشفافية والكفاءة في التعاملات والخدمات التي تقوم بتقديمها، وممن خلال منصة اعتماد يتم الاعتماد بشكل كبير علي توحيد جميع الإجراءات علي جميع المستفيدين للتسهيل علي الجميع لإجراء أي خدمة، وسوف نوفر لكم رابط دخول منصة الخدمات المالية.
منصة الخدمات المالية
يستطيع أي فرد تسجيل دخول منصة الخدمات المالية سواء كان الدخول لمعاملات حكومية أو معاملات أفراد أو معاملات أعمال، علي أن يتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات:
- يجب الذهاب للدخول إلى رابط المنصة الإلكتروني: منصة اعتماد.
- النقر علي (تسجيل الدخول) من قائمة الموقع بأعلي المنصة.
- يجب إدخال رقم الهوية أو اسم المستخدم المحدد في المكان المخصص لذلك.
- يجب كتابة كلمة المرور المرتبطة بالدخول علي الحساب الشخصي.
- تطلب اعتماد إدخال رمز التحقق المرئي المرتبط بالدخول.
- ثم النقر علي تسجيل دخول المنصة.
- ليتم التحويل إلى ملف الفرد الشخصي واستخدام أي خدمة إلكترونية تقدمها المنصة لجميع المستخدمين في أي وقت.
الاستعلام عن تفاصيل الراتب
واحدة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي توفرها منصة اعتماد لجميع مستخدميها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها، ويتم الاستعلام وفق تنفيذ هذه الخطوات:
- يجب الدخول إلى منصة اعتماد للخدمات المالية: تسجيل دخول.
- النقر علي تسجيل دخول.
- الدخول عبر اعتماد أفراد من القائمة المنسدلة.
- النقر علي تبويب (حقوق الموطنين).
- اختيار خدمة (الاستعلام عن الراتب والمستحقات).
- ثم الضغط علي الدخول بواسطة النفاذ الوطني الموحد.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.
- ثم إدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المكان المخصص للاستعلام.
- النقر علي تبويب (استعلام).
- تقوم اعتماد بعرض تفاصيل الراتب وجميع البيانات الخاصة بالراتب وما يحتويه علي معلومات وأرقام مالية.
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