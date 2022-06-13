التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق النت للمستجدين 1444

هنا طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت حيث يوجد الكثير من السعوديين الذين يستفيدون من هذا المعاش، لكي يتمكنون من إعالة الأسر الخاصة بهم، ويتم صرف مبلغ شهري من المال لإعالة هذه الأسر الفقيرة، ويتم صرف هذا النوع من المعاش للسعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية، ممن تنطبق عليهم كافة الشروط المطلوبة، وللتسجيل تابع…

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق النت

يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال اتباع هذه الخطوات:

يتم الدخول إلى الرابط الخاص بوزارة الموارد البشرية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.

ثم يتم الضغط على تسجيل حساب جديد.

كتابة البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها، ومنها رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.

كتابة الاسم الخاص بالمستخدم، كلمة المرور.

ثم يتم كتابة رمز التحقق.

الضغط بالموافقة على الشروط والأحكام.

يتم الضغط على تسجيل.

سوف تحصل على رسالة نصية تحتوي على رمز، قم بكتابته واضغط على تأكيد.

سوف تظهر أمامك رسالة أنك تمكنت من التسجيل بالضمان الاجتماعي.

اضغط على الدخول إلى الخدمة.

اختر مكتب الضمان، الفئة، اكتب بيانات العائلة المطلوبة.

كما يجب رفع الملفات المطلوبة.

اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

احتفظ برقم طلب الضمان لأنك سوف تستعلم من خلاله.

رابط الضمان الاجتماعي الجديد

لقد تم إتاحة رابط للضمان المطور الجديد ومن خلال هذا الرابط يتمكن المواطنين من التقديم للحصول على المعاش، وكذلك الاستعلام عن حالة الطلب، تحديث البيانات.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي لابد من توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وهذه الشروط هي: