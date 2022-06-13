خطوات الحصول علي مساعدة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وأهم شروط الإستحقاق 1443

تعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد ،واحدة من أهم ،وأشهر المؤسسات في المملكة العربية السعودية ،والهدف منها مساعدة كافة المواطنين السعوديين في توفير جميع إحتياجاتهم ،وتلبية متطلباتهم المعيشية ،كما توفر لهم المؤسسة مساعدات للعلاج ،حتي إذا إحتاج الأمر العلاج خارج المملكة العربية السعودية ،وغيرها من عدة مساعدات أخري تقدمها المؤسسة ،لذلك فإن كافة المواطنين يرغبوا في التقديم لطلب المساعدة من المؤسسة ،وذلك بعد ما ينطبق الشروط ،التي وضعتها المؤسسة للحصول علي المساعدات ،وأيضا تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة التي تفيد إحتياج المواطن لطلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية .

شروط واجب توافرها للحصول علي مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد

لكي يتم الحصول علي المساعدة المقدمة من الأمير عبد العزيز بن فهد ،لابد من توافر عدة شروط ،قد وضعتها المؤسسة ،وهذه الشروط هي:

أولا:لابد أن يكون المتقدم بطلب المساعدة سعودي الجنسية.

يجب إحضار ما يثبت أن المتقدم متعسر ماديا ،أو مصاب بأحد الأمراض المزمنة ،ويحتاج لمساعدة مالية.

يتم تقديم طلب المساعدة علي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمؤسسة فهد الخيرية.

الخطوات المتبعة للحصول علي المساعدة المقدمة من مؤسسة فهد الخيرية

يمكن الحصول علي المساعدة المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية ،وذلك بإتباع الخطوات الأتية:

صيغة طلب المساعدة المقدمة من مؤسسة فهد الخيرية

يتم كتابة الطلب بهذه الطريقة:

أولا:في البداية بسم الله الرحمن الرحيم .

تحية طيبة للأمير عبد العزيز بن فهد.

أتقدم لسيادتكم بطلب المساعدة ،ويتم تحديد نوع المساعدة المطلوبة،

ثم يتم إرفاق جميع المستندات ،والأوراق المطلوبة، التي تفيد حاجة المواطن للمساعدة.

وبعد ذلك الدعاء للأمير بدوام الصحة والعافية ،والعمر الطويل .

والتمني من الأمير النظر في طلب المساعدة ،والموافقة عليه.

وأخيرا:يتم كتابة أسم مقدم الطلب رباعيا ،والعنوان ،ورقم الجوال ،من أجل التواصل ،والرد علي الطلب المرسل بالموافقة ،أو الرفض.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

يمكن التواصل مع المؤسسة ،وذلك بإتباع عدة طرق وهي: