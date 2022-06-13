نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منصة اعتماد افراد” منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب للموظفين portal.eitimad.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن الرواتب عبر منصة اعتماد افراد، حيث زاد البحث عن طريقة معرفة الراتب عبر منصة اعتماد، والتي يبحث عنها الجميع في المملكة وخاصة الموظفين، حيث تتيح المنصة خدمة الاستعلام عن الراتب للأفراد، كما وإنها تتيح العديد من المميزات الأخرى، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد الرقمية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

اعتماد

وتعتبر منصة اعتماد الرقمية أحد المنصات حديثة العهد في المملكة، وهي منصة تابعة لوزارة المالية السعودية، وهي تهدف بشكل رئيسي إلى تنظيم المعاملات المالية بين الشركات والأفراد، حيث إنها مصممة لرقمنة المعاملات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والموظفين، ويتم من خلالها تسجيل ومتابعة العقود والمدفوعات والمنافسات، والمشتريات الحكومية أيضا.

حيث تتيح منصة اعتماد العديد من المميزات للشركات والأفراد، وتعلن المنصة على إن لها العديد من الأهداف هي:

تسريع وإنجاز المعاملات المالية بشكل دقيق.

زيادة الشفافية في المنافسات الحكومية.

توحيد الاجراءات والمعاملات المالية حتى تصبح أسهل.

تعزيز التنمية الاقتصادية محليا.

زيادة كفاءة المعاملات المالية الحكومية.

نسعد بزيارتكم لنا في جناح #السعودية_الرقمية رقم H4F10 في اليوم الثاني لمؤتمر #LEAP22 للتعرف على أبرز إنجازات وخدمات #منصة_اعتماد من أجل رفع شفافية وكفاءة الخدمات الإلكترونية pic.twitter.com/j8YXaHWaAz — اعتماد (@etimadsa) نسعد بزيارتكم لنا في جناح #السعودية_الرقمية رقم H4F10 في اليوم الثاني لمؤتمر #LEAP22 للتعرف على أبرز إنجازات وخدمات #منصة_اعتماد من أجل رفع شفافية وكفاءة الخدمات الإلكترونية pic.twitter.com/j8YXaHWaAz — اعتماد (@etimadsa) February 2, 2022

وما يزال البحث قائما من قبل السادة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن منصة اعتماد أفراد، وسنتابع معكم في هذا المقال كيف تقومون عمل الاستعلام عن الراتب الخاص بكم بداخل المنصة بالطريقة الصحيحة وبدون أية اخطاء، فتابعوا معنا الأسطر القليلة القادمة في موقعكم ثقفني، فتابع سيدي.

منصة اعتماد أفراد

وتتيح المنصة العديد من الخدمات الإلكترونية بالنسبة للأفراد، وهذه الخدمات كالتالي:

خدمة إدارة المنافسات والمشتريات الحكومية.

الاستعلام عن الراتب والمستحقات.

خدمات الإركاب الحكومي.

حقوق الموظفين.

كما وقد تابعنا معكم أيضا طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443 برقم الطلب، فتابعوا معنا.

منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب

وما يزال البحث مستمرا كل شهر عن منصة اعتماد وهذا للاستعلام عن الراتب، وهذا سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين العاملين بالشركات سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، حيث توفر المنصة خدمة الاستعلام عن الراتب، وهذا كما هو موضح في الأسطر القادمة.

ويمكنك الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية الخاصة بك سواء كنت تعمل في جهة حكومة أو في شركة بالقطاع الخاص بكل سهولة عبر منصة اعتماد الإلكترونية، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة اعتماد عبر الرابط الرسمي portal.etimad.sa.

اضغط على القائمة بالأعلى لتظهر لك.

ثم اضغط على اعتماد أفراد.

ستظهر لك قائمة، اختر منها حقوق الموظفين.

ثم اختر الاستعلام عن الراتب والمستحقات.

قم بتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة السر الخاصين بحسابك في نفاذ الوطني.

ستعود مرة أخرى إلى المنصة.

اختر الشهر الذي تريد الاستعلام فيه عن مستحقاتك المالية، ثم اضغط على بحث.

ستظهر لك النتيجة الخاصة بك.

وستظهر لك النتيجة الخاصة بالاستعلام عن المستحقات الخاصة بك في الشركة، سواء اذا كنت تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.

كما ويمكنك من خلال منصة اعتماد أيضا الاستعلام عن خدمات الإركاب الحكومي والتي يبحث عن طريقة الاستعلام الخاصة بها أيضا العديد من الأشخاص، وهذا من خلال الرابط الذي وضعناه لحضراتكم بالأعلى.

وفي حالة واجهتم أية مشاكل في عملية الاستعلام فلا تترددوا في أن تخبرونا في خانة التعليقات بالأسفل، حيث نسعد دوما بالرد عليها ومتابعتها أولا بأول، فلا تخجلوا في ترك تعليقكم بالأسفل بكل سهولة.14