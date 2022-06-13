نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج قرعة حجاج الداخل 1443 الاستعلام عن طلب الحج الداخلي عبر رابط المسار الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عن رابط نتائج قرعة حجاج الداخل 1443، بعد أن تم غلق باب التسجيل وانتهاء المدة المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة، وذلك عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وعبر موقع اعتمرنا الإلكتروني، فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة اليوم عبر موقعها الرسمي على تويتر انتهاء فترة التسجيل لحجاج الداخل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في قرعة الحج الداخلي 2022 يوم الأربعاء القادم الموافق السادس عشر من شهر ذو القعدة 1443، ولذلك يجب على جميع المتقدمين للحج الداخلي هذا العام الدخول على رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، من أجل الاطلاع والاستعلام عن طلب الحج الداخلي لحجاج الداخل.

كانت وزارة الحج والعمرة قد وضعت شروط معينة يتم من خلالها المفاضلة بين المتقدمين للحج الداخلي، سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل الأراضي السعودية، حيث يتم فرز جميع الطلبات واستبعاد من لا تنطبق عليها الشروط، وقد وضعت وزارة الحج والعمرة الأفضلية في الاختيار لمن لم يسبق لهم الحج قبل ذلك، وكذلك من لم يتجاوز 65 عام ومكتمل التحصين بحسب الحالة في تطبيق توكلنا، وفي حال تبقى أماكن شاغرة سيتم الاختيار بين من سبق لهم الحج ولكن بشروط منها السن وعدد مرات الحج.

رابط نتائج قرعة حجاج الداخل localhaj.haj.gov.sa

يتم الاستعلام عن طلب الحج الداخلي إلكترونياً من خلال الدخول على رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل localhaj.haj.gov.sa.

النقر على أيقونة الاستعلام عن طلب الحج الداخلي.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح والنقر على استعلام.

في حالة تم القبول يجب إنهاء باقي الإجراءات ودفع الرسوم المقررة حتى يتم استخراج تصريح الحج.

موعد إعلان نتائج الحج الداخلي 2022

تُعلن #وزارة_الحج_والعمرة عن انتهاء فترة التسجيل في #تطبيق_اعتمرنا و المسار الإلكتروني الخاص بالحجاج من داخل المملكة لحجّ 1443هـ. وتنوّه بأن الإعلان عن نتائج القرعة سيكون يوم الأربعاء القادم 16 ذو القعدة 1443هـ إن شاء الله.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/kwTNmXVtyg — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تُعلن #وزارة_الحج_والعمرة عن انتهاء فترة التسجيل في #تطبيق_اعتمرنا و المسار الإلكتروني الخاص بالحجاج من داخل المملكة لحجّ 1443هـ.



وتنوّه بأن الإعلان عن نتائج القرعة سيكون يوم الأربعاء القادم 16 ذو القعدة 1443هـ إن شاء الله.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/kwTNmXVtyg — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 13, 2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن انتهاء فترة التسجيل في الحج الداخلي عبر رابط المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا. وصرحت عبر موقعها الرسمي على تويتر عن إعلان نتائج قرعة حجاج الداخل اليوم الأربعاء الموافق 16 من ذو القعدة 1443.

طريقة الاستعلام عن طلب الحج الداخلي

كما ذكرنا ووضحنا في صدر هذا المقال أن الاستعلام عن طلب الحج الداخلي ومعرفة أسماء المقبولين في قرعة الحج الداخلي يكون بشكل إلكتروني. وذلك عبر موقع وزارة الحج والعمرة وعبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. وقد تم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بناءً على الشروط الموضوعة من قبل الوزارة. لذلك يجب على من تم ترشيحه استكمال باقي الإجراءات حتى لا يتم استبعاده من الترشيح.