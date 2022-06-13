ايميل وزارة الصحة السعودية الرسمي 1444 | التسجيل والدخول إلى موقع الوزارة

تحرص الحكومة السعودية دائمًا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، والتي من أبرزها الخِدمة الصحية، لهذا أعلنت عن ايميل وزارة الصحة السعودية أمام الجمهور السعودي، وذلك من أجل سرعة التواصل مع وزارة الصحة بأفضل صورة ممكنة، حتى الاستعلام والاستفسار عن كافة التساؤلات التي تدور في أذهان الكثيرين في السعودية، هذا وقد يتم الرد من قبل مجموعة من الأطباء المُحترفين المُكلفين بذلك.

ما هو ايميل وزارة الصحة السعودية

قامت وزارة الصحة بإضافة ايميل خاص بها من أجل تمكن المواطنين السعوديين من الاستعلام عن أي أمر متعلق بالصحة بكل سهولة ويُسر، وهو كالآتي: وزارة الصحة السعودية الرسمي.

كيفية انشاء بريد إلكتروني بوزارة الصحة السعودية

من الممكن عمل بريد إلكتروني من أجل الحصول على العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وهي كالآتي:

الذهاب أولًا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة السعودية.

ثم النقر على أيقونة انشاء بريد إلكتروني جديد

يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني في الأماكن المخصصة لذلك.

ثم الضغط على إدخال توقيع مخصص البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة.

يتم إدخال مجموعة من البيانات باللغة الإنجليزية مثل؛ الدرجة الوظيفية، المسمى الوظيفي، القسم الذي يتخصص فيه المُدخل.

ثم إضافة اسم المستخدم باللغة العربية.

بعد ذلك يتم تدوين الدرجة، والمسمى، والقسم الوظيفي، مرة أخرى.

ثم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

كتابة رقم الهاتف الجوال، ورقم الهاتف المنزلي.

يبدأ المُدخل بإضافة رقم التحويلة الخاصة به.

ثم الضغط على زر حفظ للاحتفاظ بكافة المعلومات التي تم إدخالها.

الآن يمكن الحصول على بريد إلكتروني بنجاح.

طريقة تسجيل الدخول إلى بريد وزارة الصحة السعودية

أتاحت وزارة الصحة السعودية إمكانية التسجيل في البريد الإلكتروني الخاص به من أجل الحصول على أي استفسار بسهولة من قبل المواطنين، وذلك عن طريق الآتي: