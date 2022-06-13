تمويل الاولي للأفراد والمؤسسات 10000 حد ادني | شروط التمويل ورابط التقديم

شركة تمويل الاولي بالسعودية هي واحدة من أفضل شركات التمويل، حيث توفر التمويل للأفراد والمؤسسات. نعرض شروط التمويل والأوراق المطلوبة. كثيراً ما يحتاج الأفراد للدعم المادي وذلك لمواجهة ظروف طارئة ما أو للحصول على سيارة وما إلى ذلك، وأحياناً أيضاً يحتاج أصحاب الشركات والمنشآت للقروض من أجل التوسع في خطط العمل وتكبير التجارة. ومن أجل ذلك يزداد البحث عن شركات التمويل في المملكة لتظهر شركة تمويل الاولي كواحدة من أفضل شركات التمويل في السعودية. توفر شركة الأولى للتمويل دعماً للأفراد والمؤسسات والذي قد يأتي في صورة دعمٍ مادي أو تمويل تأجيري أو منتجات. في هذا المقال سنتعرف على برامج التمويل المتاحة من الشركة للأفراد والمؤسسات وأهم الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم. كذلك سنسرد المستندات المطلوبة وروابط التقديم على التمويل.

برامج تمويل الأفراد من تمويل الاولي:

يتم تمويل الأفراد من خلال أحد برنامجين وهما التورق والتمويل التأجيري. برنامج التورق هو برنامج تمويل مادي، حيث يتم دعم الأفراد في صورة نقدية. أما عن برنامج التمويل التأجيري فهو خاص بالمركبات؛ حيث تقوم الشركة بإعطاء السيارة للمستفيد على أن تظل السيارة ملكاً لشركة التمويل حتى انتهاء العقد وتسديد العميل لكافة المستحقات. وقتها فقط تنتقل ملكية السيارة للعميل.

شروط برنامج التورق للأفراد:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يمكن للمتقاعدين كما يمكن لمن هم على رأس العمل التقدم للتمويل.

لابد أن يكون المتقدم على رأس العمل الحكومي أو شبه الحكومي منذ 3 أشهر على الأقل.

ولابد أن يكون المتقدم على رأس العمل الخاص منذ 6 شهور على الأقل.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 و 60 عاماً عند انتهاء العقد.

يجب ألا يقل راتب المتقدم عن 4 آلاف ريال.

أن يكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل 10 آلاف ريال.

يجب ألا تزيد مدة السداد عن 60 شهراً.

شروط برنامج التمويل التأجيري للأفراد:

هذا التمويل متاح للمواطنين والمقيمين.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 و 65 عند انتهاء العقد.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 3500 ريال للحصول على تمويل الاولي.

أن يكون العامل على رأس العمل الحكومي أو شبه الحكومي منذ 3 أشهر على الأقل.

وأن يكون العامل على رأس العمل الخاص منذ 6 أشهر على الأقل.

يجب ألا تزيد مدة السداد عن 60 شهراً.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الاولي للمؤسسات:

طلب التمويل مرفقاً به الإقرارات.

صورة من عقد تأسيس الشركة.

صورة من الهوية الوطنية والإقامة الخاصة بالمالك والشركاء.

صلاحيات المفوض موقعة.

صور من السجلات التجارية.

كشف حساب مصرفي عن المعاملات في آخر 6 أشهر.

ميزانيات مراجعة (حسب الطلب).

في بعض الأحيان قد يُطلب أوراق إضافية.

القطاعات التي يشملها التمويل المؤسسات:

القطاع الزراعي.

قطاع المعلومات والاتصالات.

النقل والتخزين.

مجال المطاعم والأكل.

خدمات الإقامة.

قطاع التعليم وقطاع الخدمات الصحية.

قطاعات الفنون والتسلية والترفيه.

الأنشطة العقارية.

تمويل خطوط الإنتاج.

تمويلات السيارات والمركبات والمعدات.

الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.

خطوات تقديم طلبات الدعم:

يمكن التقديم على دعم شركة تمويل الاولي ببساطة من خلال الهاتف أو عن طريق موقع الشركة عن طريق الخطوات التالية:

افتح موقع شركة تمويل الأولى.

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

أنشئ حساب جديد إن لم تكن مسجلاً من قبل.

من قائمة ” منتجاتنا” اختر نوع التمويل ما بين “تمويل الأفراد” أو “تمويل المؤسسات”.

بعد ذلك اختر البرنامج المناسب لك من بين البرامج التي سبق و ذكرناها تفصيلاً في السطور السابقة.

في نهاية الصفحة انقر على “تقديم طلب”.

قم بتعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

أخيراً انقر إرسال.

يمكنك أيضاً تقديم طلب التمويل عبر الرقم الموحد 920005477 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساءً.