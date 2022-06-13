رابط منصة اعتماد تسجيل الدخول 1444 Etimad.sa الرسمي للرواتب وزارة المالية السعودية

هـنا رابط منصة اعتماد تسجيل الدخول 1444 Etimad.sa لمواطني المملكة العربية السعودية من الأفراد والمؤسسات الحكومية لتقديم كافةً الخدمات المالية عبر الإنترنت في مبادرة دعم التعاون بين تلك الفئات وتحويل معاملاتهم إلى رقمي، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد دون الذهاب إلى مكتب العمل حضوريًا، جدير بالذكر أن منصة اعتماد تتبع وزارة المالية والتي تسعى إلى تطوير رؤية المملكة لعام 2030 م.

رابط منصة اعتماد تسجيل الدخول 1444 Etimad.sa

أعلنت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عن قيامها بوضع رابط تسجيل دخول إلى موقع اعتماد للقيام بتغطية المعاملات المراد إنجازها بكل سهولة دون الحضور رسميًا إلى موقع الوزارة، بشرط تحديد نوع المسجل سواء أفراد أو جهات حكومية أو أصحاب منشآت والبدء في اتباع الخطوات المطلوبة لاكتمال تسجيل الدخول وتحقيق الغرض منه، فقط سيتم الانتقال إلى رابط المنصة بالضغط مباشرة اعتماد.

تعليمات وضوابط التسجيل في منصة اعتماد

حددت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية عددًا من التعليمات الواجب مراعاتها عند التسجيل في رابط منصة اعتماد تسجيل الدخول 1444 Etimad.sa والتي تتمثل فيما يلي:

يجب كتابة البيانات الخاصة بالشخص صاحب الطلب بكل دقة.

ينبغي كتابة البيانات الخاصة بالمنشأة بدون أي مغالطات.

أن يتم رفع كافةً الأوراق الثبوتية دون نسيان أي مستند ليتم القبول.

مراعاة وضع علامة صح أو اختيار زر الموافقة على سياسة الشروط والأحكام.

كيفية التسجيل في موقع منصة اعتماد

وفقًا لوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية فقد أعدت رابط منصة اعتماد للاستفادة من الاستعلام عن الراتب المميزة إلكترونيًا خاصة للمؤسسات التي ليس لديها سجل تجاري من خلال اتباع ما يلي: