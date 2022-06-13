متى موعد نزول درجات التحصيلي 1443 رسميًا هيئة التعليم والتقويم والتدريب السعودية

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عمر شويل - جدة ننشر إجابة متى موعد نزول درجات التحصيلي 1443 حيث يهتم كافة الطلاب الذين أجروا هذا النوع من الاختبارات، بالتعرف على الموعد الخاص بظهور النتيجة، ويتم إجراء هذه الاختبارات من خلال الطلاب الذين أتموا دراستهم في مرحلة الثانوية العامة، ويرغبون في الالتحاق بأحد الجامعات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات للدخول إلى تخصصات معينة بها.

متى موعد نزول درجات التحصيلي 1443

لقد تم التأكيد من خلال هيئة التعليم والتقويم والتدريب أن نتيجة الاختبارات التحصيلية تظهر في العادة خلال شهر من تاريخ إجراء الاختبار الورقي، كما أعلنت الهيئة أن النتيجة يتم الإعلان عنها خلال 3 أيام عمل، وأكدت أن كافة الطلاب يمكنهم الاستعلام عن النتيجة من خلال الإنترنت، وهو ما يتم بطريقة مجاني تمامًا وبدون تحمل أي تكاليف.

الاستعلام عن نتائج الاختبارات التحصيلية 1443

هناك عدد من الخطوات التي يتم اتباعها للاستعلام عن نتيجة الاختبارات التحصيلية، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

الانتقال إلى موقع منصة قياس على الإنترنت.

كتابة رقم السجل المدني.

ثم كتابة كلمة المرور، والضغط على أنا لست روبوت.

ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على النتائج.

اختبار نوع الاختبار.

من خلال القائمة المنسدلة نختار أيقونة القدرات.

يتم قراءة تاريخ الاختبار والنتيجة.

كم عدد أسئلة الاختبار التحصيلي

يبلغ إجمالي عدد الأسئلة في الاختبار التحصيلي 160 سؤال، ويحتوي الاختبار على عدد من الأقسام تركز على عدد من المستويات المعرفية المتنوعة مثل المعرفة، التطبيق، الفهم، وتبلغ المدة الخاصة بكل قسم منهم 25 دقيقة للحل والمراجعة، ويقوم المشرف بالتنبيه إلى موعد بداية ونهاية كل قسم، والأسئلة عبارة عن الاختيار من متعدد، ويتم تصحيح تلك الإجابات بصورة آلية.

أهمية الاختبارات التحصيلية

يجب أن يخضع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة إلى هذه الاختبارات التحصيلية، حيث يتم الحصول على الكثير من الفوائد عند إجرائها كالتالي: