نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن حج وزارة الدفاع 1443 والتأكد من التصريح haj.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم حج وزارة الدفاع 1443، حيث زاد البحث عنها بشكل كبير من قبل السادة والسيدات المنتسبين لها، حيث أعلنت وزارة الدفاع منذ فترة عن فتح باب التسجيل في الحج للعام الهجري 1443 والموافق ميلاديا 2022، وسنتابع معكم في هذا المقال طريقة التعرف على هل تم قبولكم أم لا في الحج، وخاصة أن اليوم 13 يونيو 2022 ميلادي هو اليوم الذي حددته الوزارة في الإعلان عن انتهاء التسجيل وبالبدء في نتائج قرعة الحج، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية الاستعلام عن نتيجة القرعة، وكيف يمكنكم التأكد من تصريح الحج عبر أبشر، فتابع معي سيدي المتابع.

حج وزارة الدفاع 1443

وقد أعلنت الوزارة السعودية منذ العديد من الأشهر القليلة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء استقاب لطلبات الراغبين في الحج للعام 1443 هجري، وهذا للمنتسبين والعاملين في الوزارة، وقد استمر التقديم لمدة شهر إلكترونيا في موقع وزارة الحج والعمرة.