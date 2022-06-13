رابط التسجيل في منصة اعتماد 1443 للاستعلام عن الراتب والمستحقات etimad.sa

رابط التسجيل في منصة اعتماد 1443، وضعت وزارة المالية السعودية منصة اعتماد لكي يستطيع كافة المواطنين السعوديين والمقيمين و الوافدين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة من إدارة الحسابات المصرفية المتواجدة في مختلف البنوك المتواجدة في السعودية لكافة القطاعات الحكومية والخاصه، و يتساءل عدد كبير من المواطنين طريقة التسجيل في منصة الاعتماد وهذا لكى يستطيع المواطن الاستفادة من الخدمات والهدف من المنصة هو توفير الوقت والمجهود على المواطنين.

رابط التسجيل في منصة اعتماد 1443

كما يمكن لجميع المواطنين والمقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية العاملين في القطاع الحكومي و الخاص بتسجيل الدخول إلى منصة اعتماد وهو عبر بوابة اعتماد الرسمية etimad.sa، حيث كان الهدف من إنشاء هذه المنصة هو توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين في الوصول و الاستعلام عن الحسابات المصرفية في بنوك المملكة المختلفة.

طريقة التسجيل في منصة اعتماد

لكى تستطيع الاستفادة من كافة الخدمات المتواجدة في منصة اعتماد لابد من تسجيل الدخول إلى المنصة وإنشاء حساب، والطريقة هي:

في البداية قم بالدخول إلى منصة اعتماد etimad.sa الرسمية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة مستخدم جديد.

على الفور سيظهر أمامك نموذج إنشاء حساب..قم بإدخال البيانات المطلوبة للتقديم (الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، الحساب البنكي، البريد الإلكتروني).

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

على الفور سيتم ارسال رسالة نصية بكود التسجيل لتأكيد التسجيل.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

بعد ذلك قم بطباعة استمارة التفويض الخاص بك المتعمد من الغرفة التجارية.

ثم قم بإرسال صور التفويض الكتروني على منصة اعتماد لكي يتم تفعيل الحساب.

شروط التسجيل في منصة اعتماد

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم لقبول طلب التسجيل وهي:

يشترط أن يكون المتقدم يمتلك حساب بنكي خاص به وساري.

الموافقة على الشروط والأحكام المذكورة.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم. إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل بشكل الصحيح.

لابد من إرسال تفويض لكي يتم استكمال طلب التسجيل.

تقديم كراسة الشروط.

يتم تسليم عروض الشركات في أظرف مغلقة.

خطوات الإستعلام عن طلبات الراتب عبر منصة اعتماد

كما يمكنك الاستعلام عن طلبات الراتب من خلال بوابة اعتماد الرسمية، الطريقة هي: