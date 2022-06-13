عاجل:- موعد الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السابعة 1443 هل تنزل قبل عيد الأضحى استعلم من sbis.hrsd حيث يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث ينتظر المستفيدين الجدد للضمان الاجتماعي موعد صرف الضمان، وسوف يتم صرف المعاش في بداية كل شهر ميلادي وذلك حسب قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك يشمل النظام القديم ونظام الضمان الجديد، ومن المنتظر خلال الأيام القادمة من شهر يونيو الإعلان عن إيداع رواتب معاض الضمان الاجتماعي المطور لجميع مستحقيه وإليكم تفاصيل الخبر من خلال موقعنا .. تابعونا.

عاجل:- موعد الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السابعة 1443 هل تنزل قبل عيد الأضحى

لقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وسوف يتم توحيد موعد الصرف في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي الجديد، بحيث سوف يتم صرف المعاش في بداية كل شهر ميلادي، وبعد وإذا حصل المستفيدين الجدد على رسالة قبلوهم في المعاش، فسوف يتم إيداع المبالغ الخاصة بهم في حساباتهم بعد أسبوع من تلقيهم الرسالة، ونعم ستنزل الدفعة قبل عيد الأضحى المبارك.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

يقوم نظام الضمان الاجتماعي المطور باستهداف الأفراد محدودي الدخل والأسر الفقيرة، وهو من أحد الأنظمة السعودية التي تعمل على مساعدة الأسر وتزويدهم بالدعم المادي، وذلك لتحسين حالتهم المعيشية، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق استقلال مادي للأسر الفقيرة، وتحويلهم من حالة الاحتياج إلى الإنتاج والاعتماد على الذات، ويتم ذلك عن طريق القيام بدورات تدريبية من أجلهم، ويكون ذلك عن طريق التعاون مع صندوق التنمية للموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويحصل الأشخاص على المعاش بعد التأكد من أهليتهم.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتحديد الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور وذلك لتحديد الفئات الأكثر احتياجا للدعم لوضعها في أولويات صرف المعاشات للضمان الاجتماعي المطور 1443هـ، وهم كالآتي: