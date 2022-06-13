حجز موعد بلدي عبر منصة balady.gov.sa

تعتبر منصة بلدي من أشهر المنصات الإلكترونية المتخصصة في الحجوزات الإلكترونية لزيارة البلديات، وبناء على ذلك نجد أن البحث المتواصل عن طريقة حجز موعد بلدي داخل عمليات البحث لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

حجز موعد بلدي

تتم عملية حجز موعد في منصة بلدي من خلال اتباع تلك الخطوات الآتي ذكرها:

تتمثل أولى خطوات بقيام المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية لمنصة بلدي، وذلك عن طريق منصة بلدي.

ومن بعدها يقوم بالذهاب على أيقونة خدمة الموعد الإلكترونية، ومنها يختار أيقونة حجز موعد جديد.

ثم يقوم المتقدم بتحديد الأمانة التي يريد الحجز من خلالها، وبعدها يقوم بتحديد البلدية.

ثم يقوم المتقدم بتحديد الأمانة التي يريد الحجز من خلالها، وبعدها يقوم بتحديد البلدية. وبعد ذلك يقوم المتقدم بتحديد التاريخ والوقت الذي يريده، ويقوم بعدها بتسجيل الموضوع الخاص بالحجز وسبب الزيارة.

ومن بعدها يقوم باختيار أيقونة التالي الظاهرة أمام المتقدم أسفل الصفحة.

ثم يقوم بالذهاب على أيقونة إرسال الطلب، وبعدها سيتم طباعة التذكرة الخاصة بالحجز.

طريقة حجز موعد بلدي النفاذ الوطني

تتم عملية حجر موعد من خلال النفاذ الوطني، وذلك من خلال تلك الخطوات الآتية:

يقوم المتقدم بالتوجه قاصدًا إلى الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة بلدي، وذلك من خلال balady.gov.sa

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالذهاب على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم يقوم باختيار تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد في السعودية.

وبعدها سيقوم بإدخال عددًا من البيانات الخاصة به والتي تتمثل في اسمه وكلمة المرور.

ومن ثم يقوم بإدخال كود التحقق المتواجد أمامه بالصفحة.

وبعد إتمام عملية التسجيل، فهنا تأتي خطوة الذهاب على أيقونة موعد جديد، وسيتم بعدها تحديد التاريخ والوقت الملائم للمتقدم والمتاح بالصفحة.

ومن هنا تأتي خطوة تحديد موضع الزيارة، ويتم الاختيار بعدها على أيقونة التالي، وبعدها سيتم عرض تذكرة الموعد، ويتم إرسال الطلب بصورة ناجحة.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم أكثر من طريقة حجز موعد بلدي، وذلك عن طريق رابط المنصة، ومن خلال النفاذ الوطني الخاص بالمملكة العربية السعودية، فكل ما علينا الالتزام بكافة الخطوات التي قمنا بعرضها بشكل مفصل داخل هذا المقال، حتى تتم العملية بالشكل الأمثل.