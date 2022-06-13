يتساءل الكثيرون عن طريقة الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط باعتبارها من أهم الخدمات الإلكترونية التي تهم جميع المقيمين داخل المملكة حيث تسمح لهم بحرية التنقل داخل المملكة وخارجها طالما لم تنتهي صلاحية التأشيرة بعد وفي حالة انتهائها عليه المبادرة بتجديدها حتى يتمكن من دخول المملكة وحتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط

أتاحت المملكة خدمة الاستفسار عن التأشيرة إلكترونيًا باعتبارها من الأمور الهامة للمقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الاستعلامات الموجودة أعلى الشاشة.

اختيار تبويب الجوازات والضغط عليه.

لاستكمال العملية بنجاح ينبغي الضغط على الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة.

تسجيل كل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة والتي تتمثل في: رقم رخصة الإقامة ورقم الإقامة، رقم التأشيرة.

كتابة رقم الهوية الخاصة بالكفيل ثم كتابة رمز التحقق في المكان المخصص له.

لضمان النجاح في هذه العملية يفضل مراجعة كافة البيانات المسجلة عن طريق الضغط على عرض.

طباعة تأشيرة الخروج والعودة

قدمت الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمقيمين في المملكة ومنها إمكانية طباعة تأشيرة الخروج والعودة وذلك عن طريق اتباع التالي:

تسجيل الدخول على منصة أبشر عن طريق absher.sa.

اختيار تبويب أبشر للأفراد والضغط عليها.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور مع تسجيل رمز التحقق المرئي بدقة.

تصلك على الفور رسالة تحتوي على رمز خاص، قم بإدخال هذا الرمز في المكان المخصص والضغط على تسجيل الدخول.

اختيار خدمة التأشيرات ثم الضغط على رمز جواز السفر.

الذهاب على خانة تعديل التأشيرات ثم الضغط على زر الموافقة.

تحديد مدة التأشيرة والنقر على أيقونة إصدار التأشيرات ثم الضغط على كلمة تأكيد لاستكمال العملية بنجاح.

الضغط على أيقونة طباعة التأشيرات.

في نهاية مقال الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط وهي إحدى الإلكترونية المقدمة من الحكومة السعودية للمقيمين والعاملين داخل المملكة، مع عرض كيفية طباعة تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب لموقع الوزارة أو تضييع الوقت والجهد.