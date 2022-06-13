نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعدد بحث المواطنين خلال الفترات الأخيرة عن كيفية الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب، وخاصةً بعد التطور والتحول التي تسعى إليه المملكة من أجل خدمة مواطنيها، حيث أتاحت العديد من الروابط والخدمات الإلكترونية لتسهيل إمكانية الاستعلام عن كافة الخدمات المتعلقة بالتأشيرة، ومن خلال مقال اليوم سوف نوضح كل ما يتعلق بطرق وخطوات الاستعلام.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب

قدمت المملكة العربية السعودية الخدمات والمنصات الإلكترونية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن تأشيرة السعودية دون تحمل عبء الذهاب للقنصلية السعودية أو مكاتب وزارة الخارجية، ويتم ذلك من خلال المنصة الإلكترونية الشهيرة إنجاز بخطوات سهلة وبسيطة دون تعقيد، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

ينبغي الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة إنجاز.

بعد ذلك سوف يتطلب إدخال رقم الطلب الخاص بك.

سوف تظهر أيقونات تتطلب كتابة جميع بياناتك صحيحة، ثم عليك باختيار نوع التأشيرة المراد الاستعلام عنها.

كما أيضًا يتطلب تحديد الجنسية الحالية الخاصة بك، وتحديد جهة القدوم، وبمجرد استيفاء كافة البيانات المطلوبة عليك بالضغط على كلمة بحث.

بمجرد انتهاء البحث سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالتأشيرة.

تكلفة تأشيرة السعودية

قدمت وزارة الخارجية الرسوم المفروضة على التأشيرات السعودية، وهي كالآتي:

تقدر الرسوم المفروضة على تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية بقيمة مائة ريال سعودي.

أما فيما يخص إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي لمدة تقدر بخمس سنوات، يتم فرض تكاليف تقدر قيمتها بثلاثمائة ريال سعودي.

ولكن في حالة زيادة مدة إصدار أو تجديد جواز السفر بفترة زمنية تقدر بعشر سنوات، تكون الرسوم المفروضة قيمتها ستمائة ريال سعودي.

وتتكلف رسوم تأشيرات الذهاب والعودة بقيمة مائتان ريال.

ولكن تأشيرة الرحلات للسعودية بفترة محددة لا تتعدى الشهرين تكون تكلفتها مائة ريال.

وتقدر قيمة تأشيرة الدخول لفترة ستة أشهر بقيمة ثلاثة آلاف ريال سعودي.

في ختام مقال الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلب، قمنا بتوضيح كافة الخطوات التي من خلالها تتمكن من معرفة تفاصيل التأشيرة، وأيضًا وضحنا الرسوم المفروضة على أسعار التأشيرات مع اختلاف أنواعها، عليك بمراجعة ما تم ذكره للاستفادة.