الاستعلام عن معاملة أمانة جدة برقم المعاملة وعن طريق الخطاب عبر eservices.jed.sa

دائمًا ما يوجد هناك صعوبة في متابعة المعاملات المنشأة بالأمانة وذلك من خلال نظام الاتصالات الإدارية، لكن هذه الصعوبة تم إزالتها، وذلك من خلال طرح هذه الخدمة بصورة إلكترونية بشكل يسهل من التعرف على المعاملة أمانة جدة، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أكثر من طريقة الاستعلام عن معاملة أمانة جدة داخل هذا المقال.

الاستعلام عن معاملة أمانة جدة

تتم عملية الاستعلام إلكترونيًا بخصوص بيانات معاملة أمانة جدة، وذلك عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المستعلم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرئيسية بالخدمات الإلكترونية بجدة، وذلك يتم عن طريق الموقع الرسمي.

وبعد ذلك يقوم المستعلم باختيار قائمة الاستعلام الإلكتروني، والتي تتواجد أمام المستعلم بالصفحة مباشرة.

ثم يقوم المستعلم بالذهاب على أيقونة الاستعلام عن معاملة، ومن بعدها يقوم بتسجيل عددًا من البيانات التي تطلب منه مباشرة بالصفحة.

وبعدها نقوم بالذهاب إلى أيقونة أنا لست روبوت، ثم تأتي آخر خطوة، وهي عبارة عن قيام المستعلم بالذهاب على أيقونة الاستعلام الظاهرة أسفل الصفحة، وبعدها سيتم ظهور كافة البيانات الخاصة المراد الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن معاملة في محافظة جدة برقم المعاملة

إليكم الطريقة الخاصة بالاستعلام عن المعاملة من خلال إدخال الرقم الخاص بالمعاملة، وذلك عن طريق اتباع تلك الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المستعلم بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الرسمية للخدمات الإلكترونية بجدة من خلال إمارة منطقة مكة محافظة جدة.

وبعد ذلك يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة الاستعلام برقم المعاملة.

ومن ثم تأتي خطوة تسجيل إدخال رقم المعاملة، فيجب إدخاله بالصورة الصحيحة، حتى تتم العملية بالصورة الصحيحة دون أي أخطاء.

ثم يقوم المستعلم بالضغط على أيقونة أنه ليس بروبوت.

ومن بعدها يتم الضغط على أيقونة الاستعلام، وسيتم ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالمعاملة المراد الاستعلام عنها.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة التفاصيل التي تخص طريقة الاستعلام عن معاملة أمانة جدة، ومن الواضح أن تلك الخدمة قد ألقت ترحيبًا ملحوظًا من جانب فئة كبيرة من المواطنين داخل السعودية.