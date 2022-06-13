نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز فقط عبر منصة إنجاز enjazit.com.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل الراغبين في التوجه إلى المملكة العربية السعودية سواء بغرض زيارة أحد الأقارب، أو بغرض التوجه لأداء مناسك الحج، حيث أننا على مشارف موسم الحج نقدم لكم طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز فقط وذلك من خلال سطور المقال القادمة فعلى من يهمه الأمر متابعتنا ليحصل على كافة المعلومات التي يحتاج إليها.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز فقط

للحصول على تأشيرة السعودية الخاصة بك فأنت لست بحاجة إلى الذهاب إلى هيئة الجوازات بل أصبح بإمكانك التعرف عليها من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك بهدف التباعد في ظل جائحة كورونا ويمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة إنجاز .

قم بكتابة رقم جواز سفرك في الخانة الخاصة به.

اختار جنسيتك التي أنت عليها الآن.

قم بالضغط على نوع التأشيرة التي تود الحصول عليها.

قم بتدوين مكان قدومك، ثم اضغط على كلمة بحث.

تكلفة الحصول على تأشيرة السعودية لعام 2022

في حالة أنك تود الحصول على تأشيرة السعودية لهذا العام 2022 عليك التعرف على الرسوم التي عليك دفعها كما عليك معرفة من لا يجوز عليه دفع أي رسوم فنقدم لك هذه المعلومات فيما يلي:

إذا كانت التأشيرة التي تود الحصول عليها لطفل فلن يتم دفع أي رسوم للحصول عليها.

يتم إعفاءك من دفع الرسوم في حالة الخروج النهائي.

التأشيرات الدراسية الخاصة بالطلاب لمد فترة إقامتهم معفيين من دفع الرسوم.

أما في حالة زيارة أحد الأقارب وتحتاج إلى تأشيرة عليك دفع مبلغ مالي يصل إلى مائة ريال سعودي.

قم بدفع رسوم تصل إلى ثلاثمائة ريال سعودي في حالة أنك تحتاج إلى عمل جواز سفر جديد أو تود تجديده وذلك لفترة الخمس أعوام.

قم بدفع ستمائة ريال سعودي في حالة تجديد جواز السفر أو عمل جواز سفر جديد لفترة عشرة أعوام.

في نهاية الحديث عن الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز فقط فقد قمنا بتقديم طريقة الاستعلام عبر المنصة الإليكترونية إنجاز كما قدمنا لكم أهم الرسوم التي يتم دفعها للحصول على التأشيرة ومن هم معفيين من دفع هذه الرسوم.