بأسرع موافقة بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويلك نقدى وبالتقسيط علي دفعات

بأسرع موافقة بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي تم تصميمه بصيغة إسلامية بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا العرض التمويلي للعميل السيولة النقدية التي يحتاج إليها وذلك من خلال إجراءات سريعة وفورية بالإضافة إلى أسهل الشروط التي يمكن أن يستفيد من خلالها العميل بهذا التمويل الشخصي.

بأسرع موافقة بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحصل على تمويلك نقدى

تمويل نقدى سريع وكاش بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية التي تخدم احتياجات قطاع الأفراد بالإضافة إلى حلول متميزة لقطاع الأعمال أيضاً بالمملكة ، وقد قامت شركة مرابحة مرنة للتمويل بتصميم منتج التمويل الشخصي بصيغة إسلامية وبمبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لجميع العملاء داخل المملكة.

مميزات منتج التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد

قامت شركة مرابحة مرنة للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي لقطاع الأفراد بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. توفر الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تبدأ قيمتها من 5000 ريال سعودي وتصل حتي 250 ألف ريال سعودي. موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري وبأسهل الشروط. قرض شركة مرابحة مرنة للتمويل لقطاع الأفراد لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. يمكن أن يحصل العميل علي موافقة سريعة ومبدئية بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. تقدم شركة مرابحة مرنة للتمويل العديد من خيارات السداد والتي يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع الراتب الشهري للعميل. مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

طرق التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة للتمويل

وفرت الشركة العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يمكن للعميل التقديم على الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من خلال الهاتف وذلك عن طريق الاتصال على الرقم 920033868 ، كما يمكن أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بزيارة أقرب فرع من فروع شركة مرابحة مرنة للتمويل داخل المملكة العربية السعودية وتقديم طلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة للتمويل