كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد إلكترونيًا عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

يبحث الكثير من راغبي التقاعد المبكر عن كيفية حساب المعاش التقاعدي ومن خلال مقالي نوضح بالخطوات كيفية حساب المعاش التقاعدي عن طريق حاسبة المعاش التقاعدي ونوضح كذلك كيفية وخطوات الاستعلام عن راتب التقاعد، حيث أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إيداع رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم،ومن الجدير بالذكر فقد اتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستعلام عن الراتب التقاعدي بعدة طرق مختلفة،وأوضحت أن صرف المعاش يتضمن المعاش الأساسي بالإضافة إلى المساعدات مالية نقدية من أجل الغذاء والدواء أو سداد فواتير الكهرباء، فضلاً عن صرف بدل غلاء معيشة على الدعم الشهري لكل مستفيد وفق الأمر الملكي الصادر بصرفه شهرياً مع المستحقات من أجل المساعدة على تحسين الظروف المعيشية ورفع المستوى الاجتماعي بهدف خطة تحقيق المساواة بين فئات المجتمع، ومؤسسة التقاعد تقوم بإيداع الرواتب للمتقاعدين باليوم الخامس والعشرين في الشهر الميلادي، وتستطيع أن تستعلم عن الراتب من خلال الرقم 8001248889 بعد التأكد من ذلك بالحساب البنكي، وتقدم كذلك خدمات متعددة بالشكل الإلكتروني يستطيع المواطنين الحصول عليها دون الحاجة لجهة معنية مختصة بهذا الأمر.

كيفية حساب الراتب التقاعدي:

ادخل على رابط موقع مؤسسة التقاعد.

ثم نقوم بالضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية المتواجدة بشريط القوائم.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة الخدمة الخاصة بحاسبة المعاش.

ثم عليك بان تنقر على ايقونة ابتداء الخدمة بعد أن تقوم بقراءة جميع التفاصيل.

ثم تقوم بتحديد الجنس وتختار بعده خدمة الموظف.

ثم عليك ان تختار سبب الترك للخدمة وهذا يكون عبر القائمة المنسدلة.

ثم تقوم بكتابة آخر راتب بالمكان المخصص له.

ثم عليك بتحديد سنوات الخدمة وتدخل عدد الأشهر.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة عرض قيمة المعاش.

ثم انتظر سوف يظهر لك القيمة الخاصة بالمعاش المستحق.

كيفية الاستعلام الإلكتروني عن رواتب التقاعد: