نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي عبر موقع مجلس الضمان الصحي وعبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي ،تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم كافة سبل الراحة والحياة الصحية حتى يعيش المواطنون حياة مستقرة وسهلة، فتقدم التأمين الصحي لجميع المقيمين بها حتى من الوافدين من بلاد مختلفة وذويهم، ويتساءل جميع المستفيدين من الخدمة عن صلاحيتها كي يستطيعوا تجديدها قبل أن تنتهي الصلاحية.

الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي

يعطي مجلس التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية فرصة للاستعلام عن مدى صلاحية التأمين الصحي وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بموقع مجلس الضمان الصحي ، وإليكم الخطوات التي نقوم بها حتى نستطيع الاستعلام عن التأمين الصحي.

إذا أردت عزيزي القارئ الاستعلام عن التأمين الصحي الخاص بك:

عليك أولاً بالدخول إلى موقع مجلس الضمان الصحي.

قم بالضغط على استعلام حالة التأمين.

الآن كل ما عليك هو إدخال رقم الهوية الخاصة بك أو إدخال رقم البطاقة المدنية.

اضغط على استعلام وستظهر بين يديك التفاصيل فورًا.

التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية

التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية يشمل عدة عناصر وذلك بحسب ما قرره مجلس الضمان الصحي في المملكة، وعلى ذلك فإنه يشمل العناصر الآتية كالتالي:

الوصفات الطبية.

العلاج في العيادات العامة.

الكشف الطبي.

جميع إجراءات الوقاية الخاصة بالطفل وأمه بالإضافة إلى التطعيمات التي تتم بصورة مستمرة.

الإقامة في المستشفى في حالة الولادة أو العلاج.

إذا كان المواطن يريد معالجة الأسنان أو اللثة.

الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر

إذا أراد المواطن الاستعلام عن التأمين الصحي إلكترونيًا كل ما عليه هو اتباع الخطوات الآتية.

الدخول إلى منصة أبشر

فتح حساب أو الولوج إلى حساب المستفيد.

قم باختيار خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي.

قم بإدخال رقم الإقامة والرمز المرئي.

عليك الآن أن تضغط على كلمة استعلامز

إذا كان التأمين ساريًا ستظهر علامة باللون الأخضر.

وبهذا نكون قد أوضحنا لكم بعض التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للذين يقطنون بها، وأوضحنا لكم كيفية الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي ، عبر منصة أبشر أو من خلال موقع مجلس الضمان الصحي، وأوضحنا لكم أيضا ما يشمله التأمين الصحي، أرجو أن تكون وجدت عزيزي القارئ ما تريده في هذا المقال.