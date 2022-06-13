الاستعلام عن السجل التجاري وكيفية التحقق منه عبر موقع وزارة التجارة mc.gov.sa

الاستعلام عن السجل التجاري من أكثر الأمور التي يتم تداولها داخل عمليات البحث بصورة كبيرة من جانب الكثير من الناس، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من جانب وزارة التجارة بأنها قد أطلقت تلك الخدمة إلكترونيًا، وذلك بهدف تخفيف الكثير من الأعباء على المواطنين، وهذا ما سنقوم بعرضه بشكل مفصل خلال هذا المقال.

الاستعلام عن السجل التجاري

من الممكن أن يقوم المواطن بمعرفة رقم سجله التجاري الخاص به بصورة بسيطة، وذلك من خلال التزامه بتلك الخطوات الآتي ذكرها:

أولًا يقوم المتقدم بالانتقال قاصدًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة السعودية عبر الانترنت.

بعد ذلك يقوم المتقدم بتحديد خانة بحث بأي رقم استدلالي، وذلك بهدف التوصل إلى خدمة الاستعلام للسجل التجاري.

ثم تأتي خطوة إدخال رقم السجل التجاري الخاص به بصورة صحيحة، حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل الصحيح دون أي أخطاء.

بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال كود التحقق الظاهر أمامه بالشاشة.

ثم نقوم بالدخول على أيقونة بحث.

بعد ذلك سيتم عرض كافة البيانات الخاصة بالسجل التجاري المراد الاستعلام عنه.

كيفية التحقق من السجل التجاري إلكترونيًا

تتم عملية التحقق من السجل التجاري بصورة صحيحة عن طريق إدخال اسم السجل التجاري، وذلك ما سنتطرق إليه خلال السطور القادمة بالشكل الآتي:

يقوم المتقدم في بداية الأمر بالانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة السعودية على شبكة الانترنت.

بعد ذلك تأتي خطوة إدخال البيانات الخاصة به.

حيث يجب أن يقوم بتسجيل اسم السجل التجاري الخاص به والذي يريد الاستعلام عنه.

بعد ذلك يقوم بكتابة كود التحقق المرئي، والذي يظهر أمامه فور انتهائه من الخطوة السابقة.

ثم بعد ذلك يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة بحث التي امامة مباشرتاً.

حتى يتم بعد ذلك ظهور كافة البيانات الخاصة بسجله التجاري.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم طريقة الاستعلام عن السجل التجاري وطريقة التحقق عن اسم السجل التجاري. ومن الواضح أن كافة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة السعودية مؤخرًا قد ألقت ترحيبًا من جانب فئة كبيرة من المواطنين.