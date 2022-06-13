نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المسار الإلكتروني” رابط تسجيل الحج الداخلى 1443 www.haj.gov.sa || وطريقة التقديم عبر موقع وزارة الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الحج الداخلى 1443 www.haj.gov.sa || طريقة التقديم عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتسجيل حجاج الداخل لجميع المقيمين والمواطنين ، فُتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 من المملكة العربية السعودية وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم، إنه يمكن للحجاج من داخل المملكة العربية السعودية التسجيل عبر تطبيق Umrahna أو موقع الوزارة: localhaj.haj.gov.sa، وسيتم اختيارهم باستخدام نظام القرعة الآلي المقيمون أو المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، مع إثبات التطعيم في طلب توكلنا، وتحققت أيضًا من أن أولئك الذين لم يجروا الحج بالفعل سيتم منحهم الأفضلية، في حين أن أولئك الذين سجلوا سابقًا لن يفعلوا ذلك.

رابط تسجيل الحج الداخلى

سيتم التسجيل إما من خلال تطبيق العمرة أو من خلال موقع وزارة الحج والعمرة على شبكة الإنترنت localhaj.haj.gov.sa ، وسيتم اختيارهم بطريقة القرعة الإلكترونية للوزارة.

رابط تسجيل الحج داخل المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن توافر ثلاث باقات لموسم حج 1443 ه، ابتداءً من اليوم الجمعة ولمدة تسعة أيام، تزامناً مع إتاحة تسجيل المعتمرين خلالها، في الوقت نفسه، اشترطت وزارة الحج والعمرة ووافقت على ثلاث باقات خدمات فقط، وسمتها على النحو التالي:

حزم لحجاج الداخل للتسجيل لأداء فريضة الحج عام 2022

وقبل إضافة الضريبة الإضافية الباقة الأولى الأبراج تبلغ قيمتها 14737.83 ريالا لكل حاج.

أما الخيار الثاني والمعروف ب “حزمة المعسكرات المطورة” فيبلغ سعره 13043.99 ريالاً لكل حاج قبل الضرائب.

وتعد ضيافة “باقة تخييم غير مطورة” الباقة الثالثة بسعر 10238.57 ريالا للحاج قبل الضرائب.

رإبط تسجىل الحج الداخلي لعام 2022 وزارة الحج والعمرة

تجاوزت أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ 1443هـ 390 ألف طلب، عبر #تطبيق_اعتمرنا، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/R6t5YfCDap — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تجاوزت أعداد المتقدمين لأداء مناسك حجّ 1443هـ 390 ألف طلب، عبر #تطبيق_اعتمرنا، والمسار الإلكتروني الخاص بالحجّاج من داخل المملكة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/R6t5YfCDap — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 10, 2022

تم تفعيل الرابط الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة السعودية رسميًا من أجل التسجيل لحجاج الداخل هذا العام. يتم التسجيل في إحدى باقات أو برامج الحج التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية باتباع الخطوات التالية: